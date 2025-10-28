Las nuevas instalaciones sustituirán las tiendas provisionales por módulos tipo misión humanitaria y contarán con zonas acondicionadas para detección, asistencia y espera

Las instalaciones de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Lanzarote y El Hierro, unas obras que el Ministerio del Interior adjudicó de emergencias por casi 2 millones y medio de euros 2,4 millones de euros, se encuentran en plena transformación.

En El Hierro, las obras ya han comenzado y se espera que finalicen a principios de 2026. Mientras tanto los migrantes que llegan a sus costas están siendo derivados a San Andrés. Por otro lado, en Lanzarote se ha habilitado una zona provisional con capacidad para 240 personas ya que hasta principios de noviembre no dan comienzo los trabajos que se prolongarán unos 10 meses.

En este sentido, Enrique Espinosa, gerente del Consorcio Seguridad y Emergencias de Lanzarote, ha explicado que el anterior espacio era «deficiente e insalubre. Era inadecuado, no cumplía con las medidas de sanidad permitidas; de ahí, que se esté acondicionado uno nuevo para asistir a las personas en condiciones óptimas».