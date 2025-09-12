El caso lo instruye el Juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife y deriva de un alijo de 1.600 kilos de cocaína

Una treintena de personas se encuentran en calidad de investigadas en la operación desarrollada en Tenerife contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, coordinada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife | Gobierno de Canarias

El operativo comenzó el miércoles con varias detenciones y registros en viviendas y oficinas. Entre ellas, las de abogados y asesores fiscales en distintos puntos de Santa Cruz de Tenerife. Las actuaciones se enmarcan en una investigación de gran alcance con ramificaciones en distintos sectores profesionales.

Diligencias judiciales

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las diligencias recaen en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ha iniciado la toma de declaraciones. El tribunal prevé que el proceso se prolongue durante varios días. Por ahora, las fuentes judiciales no han concretado la competencia exclusiva del juzgado ni el número exacto de investigados.

La investigación se inició tras el alijo de 1.600 kilos de cocaína interceptado en un barco al oeste de Canarias. A partir de esta incautación se desplegó una operación más amplia contra posibles redes de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales vinculadas a la isla.