Han intervenido más de 70.000 medicamentos en 20 maletas facturadas en el aeropuerto Tenerife Norte. Hay cinco investigados

Intervenidos más de 70.000 medicamentos en 20 maletas en el aeropuerto Tenerife Norte

Agentes de la Guardia Civil junto a Funcionarios de la Aduana han intervenido 70.000 medicamentos en 20 maletas facturadas en el aeropuerto de Tenerife Norte. Han investigado a tres varones de 83, 21 y 27 años de edad, así como a dos mujeres de 85 y 55 años, como presuntos/as autores/as todos ellos/as de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de medicamentos y otro delito contra la seguridad social.

Los hechos delictivos fueron detectados durante las inspecciones que se realizan con las maletas facturadas que se disponen a viajar en las bodegas de los aviones. Fueron examinadas con escáner de rayos X y levantaron sospechas en los vigilantes de seguridad y alertaron a la Guardia Civil para su posterior apertura y registro.

Hay cinco investigados

Los agentes examinaron 20 bultos en diferentes inspecciones. Encontraron más de 70.000 medicamentos propiedad en su conjunto de los cinco investigados. Todos se disponían a viajar de forma independiente y en diferentes vuelos.

Los medicamentos carecían de la documentación correspondiente en relación con una supuesta expedición comercial. Tampoco disponían de la conformidad de la Agencia Española del Medicamento.

La Guardia Civil recuerda que el incumplimiento de la normativa específica que regula esta materia podría conllevar sanciones administrativas o penales.