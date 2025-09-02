ES NOTICIA

Investigan el encierro de menores en un cuarto de una discoteca de Gran Canaria para evitar que la Policía los localizaran

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 31 de agosto en una discoteca del sur de Gran Canaria, concretamente en Maspalomas, en el que al menos se encerraron a 27 menores de edad

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre la presencia de al menos 27 menores de edad durante la madrugada del 31 de agosto en una discoteca de Maspalomas (Gran Canaria) y que presuntamente estuvieron encerrados en un cuarto para evitar que los agentes que realizaban un operativo los localizaran en el interior.

En este sentido, se siguen tomando declaraciones a los afectados con el fin de determinar los posibles delitos a imputar tanto al propietario como a los trabajadores del local por la presunta detención de los menores.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que el caso se encuentra en fase de investigación policial y que, una vez aclarados los hechos, se ofrecerán más detalles sobre lo ocurrido.

