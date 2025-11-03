ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Guardia Civil investiga a un motorista en Gran Canaria por circular a 211 km/h en una vía de 80

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto, durante un control de velocidad en la autovía GC-2 

Vehículo de la sección de Tráfico de la Guardia Civil.
La Guardia Civil investiga a un motorista en Gran Canaria por circular a 211 km/h en un tramo de 80. Fotografía: EP

La Guardia Civil investiga a un motorista en Gran Canaria por un presunto delito contra la seguridad vial. El conductor, un varón de 53 años, circuló a 211 kilómetros por hora (km/h) por la autovía GC-2, a su paso por la localidad de Gáldar. La velocidad máxima en ese tramo de vía está limitada a 80 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto, cuando el investigado fue sorprendido por un control de velocidad establecido por agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, no fue hasta el pasado 17 de octubre cuando se identificó y localizó a su piloto, según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas.

El presunto autor de los hechos ha sido denunciado ante el juzgado de guardia de Santa María de Guía. El piloto será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por superar el límite de velocidad en una vía interurbana.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El CV Emalsa Gran Canaria cae en un derbi de altura

Localizan un nuevo foco de termita americana en Tacoronte

Analizan posibles sanciones por el acto sorpresa de Rosalía en Callao

La ONU alerta sobre «la pérdida de terreno» de los Derechos Humanos

Gran Canaria y las islas occidentales en prealerta por riesgo de incendios

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025