Los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto, durante un control de velocidad en la autovía GC-2

La Guardia Civil investiga a un motorista en Gran Canaria por circular a 211 km/h en un tramo de 80. Fotografía: EP

La Guardia Civil investiga a un motorista en Gran Canaria por un presunto delito contra la seguridad vial. El conductor, un varón de 53 años, circuló a 211 kilómetros por hora (km/h) por la autovía GC-2, a su paso por la localidad de Gáldar. La velocidad máxima en ese tramo de vía está limitada a 80 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto, cuando el investigado fue sorprendido por un control de velocidad establecido por agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, no fue hasta el pasado 17 de octubre cuando se identificó y localizó a su piloto, según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas.

El presunto autor de los hechos ha sido denunciado ante el juzgado de guardia de Santa María de Guía. El piloto será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por superar el límite de velocidad en una vía interurbana.