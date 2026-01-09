Dos personas perdieron la vida tras el incendio declarado la tarde del jueves en Arucas. La Guardia Civil inspecciona la zona para esclarecer lo ocurrido y sus causas

Seguimos muy pendientes del incendio ocurrido en la tarde de ayer en una chabola del municipio de Arucas, en Gran Canaria, que acabó con la vida de dos personas. Tras lo sucedido, las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas que provocaron el origen de las llamas.

Durante toda la mañana de este viernes, agentes de criminalística de la Guardia Civil han estado inspeccionando la zona y recabando información que permita esclarecer las causas del incendio.

No se descarta ninguna hipótesis

El fuego provocó una importante columna de humo que alertó a los vecinos y pudo verse desde distintos puntos del municipio.

Investigan las causas del incendio mortal en una casa de Arucas. RTVC

Los cuerpos de las personas fallecidas han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de la capital grancanaria, donde se les practicará la autopsia en las próximas horas. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.