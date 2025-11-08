Una vez detenidos, los policías locales hallaron en el interior del vehículo diferentes objetos, entre ellos unas caretas de Halloween

Imagen archivo RTVC.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer si los dos varones que fueron detenidos este sábado por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, tras una persecución por las calles de la capital, son los autores del atraco de este viernes a un supermercado en la zona de La Feria.

Autores del atraco

Fuentes policiales consultadas por Europa Press explicaron que en la mañana de este sábado se produjo una persecución. Además, culminó con la detención por parte de la Policía Local de dos personas en la zona próxima al Parque San Telmo. A la altura de la Calle Bravo Murillo.

Además, se trataría del mismo coche que ya protagonizó otra persecución policial. En este caso de la Policía Nacional, durante la pasada madrugada tras un robo con violencia en Maspalomas. En concreto, en el sur de la isla.

Policías locales

Una vez que ambos fueron arrestados, los policías locales hallaron en el interior del vehículo diferentes objetos. Entre ellos unas caretas de Halloween que podrían haber sido utilizadas este viernes en el atraco de un supermercado Spar situado en el barrio de La Feria.

Con todo, la Policía Nacional ha iniciado las pesquisas para verificar que se trata de las mismas personas que protagonizaron ambos robos con violencia en las últimas horas.