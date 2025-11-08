ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Investigan si dos detenidos tras una persecución son los autores del atraco del viernes en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Una vez detenidos, los policías locales hallaron en el interior del vehículo diferentes objetos, entre ellos unas caretas de Halloween

Una vez detenidos, los policías locales hallaron en el interior del vehículo diferentes objetos, entre ellos unas caretas de Halloween
Imagen archivo RTVC.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer si los dos varones que fueron detenidos este sábado por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, tras una persecución por las calles de la capital, son los autores del atraco de este viernes a un supermercado en la zona de La Feria.

Autores del atraco

Fuentes policiales consultadas por Europa Press explicaron que en la mañana de este sábado se produjo una persecución. Además, culminó con la detención por parte de la Policía Local de dos personas en la zona próxima al Parque San Telmo. A la altura de la Calle Bravo Murillo.

Además, se trataría del mismo coche que ya protagonizó otra persecución policial. En este caso de la Policía Nacional, durante la pasada madrugada tras un robo con violencia en Maspalomas. En concreto, en el sur de la isla.

Policías locales

Una vez que ambos fueron arrestados, los policías locales hallaron en el interior del vehículo diferentes objetos. Entre ellos unas caretas de Halloween que podrían haber sido utilizadas este viernes en el atraco de un supermercado Spar situado en el barrio de La Feria.

Con todo, la Policía Nacional ha iniciado las pesquisas para verificar que se trata de las mismas personas que protagonizaron ambos robos con violencia en las últimas horas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

🔴 EN DIRECTO | Se adelanta Bilbao Athletic ante CD Tenerife

Una persona fallecida y nueve heridas, tras caer al mar en el muelle de Puerto de la Cruz

🔴 EN DIRECTO | San Pablo Burgos vs La Laguna Tenerife | J6 Liga Endesa 25-26

Suárez asegura que el PP apoyará el ‘Decreto Canarias’ «siempre y cuando sea sólo para el archipiélago»

🔴 EN DIRECTO | CB Breogán vs Dreamland Gran Canaria | J6 Liga Endesa 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025