La investigada sustraía productos de comercios cuando estaban cerrados al público

La Guardia Civil investiga a una trabajadora del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna por sustraer presuntamente diversa mercancía de un comercio, aprovechando su acceso a zonas restringidas de seguridad.

Terminal del Aeropuerto de Tenerife Norte / Archivo

La investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por el comercio afectado, que sospechaba de posibles sustracciones de algunos de sus productos que se encontraban en vitrinas. Cuando el negocio se encontraba cerrado al público, esa mercancía se tapaba hasta su apertura con lonas.

Retirada su tarjeta de acceso

Tras la denuncia, los agentes consiguieron reunir indicios y pruebas necesarias para esclarecer el delito y acusar a la investigada como presunta autora.

Por otro lado, según indica la Guardia Civil en un comunicado, estas instalaciones aeroportuarias se consideran zonas críticas de actuación, motivo por el cual sus trabajadores poseen tarjetas de acceso (T.I.A) para las zonas restringidas.

A través de esta acreditación, la trabajadora pudo acceder presuntamente al interior del recinto en horario no comercial, acceso que se le ha retirado de inmediato tras iniciar su condición de investigada.