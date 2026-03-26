La investigación comenzó tras existir sospechas sobre el comercio ilícito y traslado de esta especie por las islas

La Guardia Civil inició, durante el verano del año 2024, la Operación “Serrulatus”, en la que se investigó a una persona a la que se le incautaron un total de 32 especímenes, entre los que se encontraban animales exóticos o potencialmente peligrosos.

El hallazgo en el mes de agosto de un espécimen de Culebra Real Californiana (Lampropeltis californiae) por un vecino del municipio tinerfeño de La Laguna llevó a intensificar la búsqueda de esta especie por parte de este cuerpo armado y otras administraciones.

Sospeche de comercio ilícito

En un comunicado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) explica que la investigación comenzó tras los agentes constatar la existencia de un elevado número de personas residentes en las islas que se dedicaban a la tenencia, comercio ilícito y traslado de todo tipo de animales a nivel

autonómico.

La aparición de la culebra real de California en La Laguna, mencionada con anterioridad, acentuó las sospechas de los agentes, por lo que la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento del Gobierno de Canarias para sumar esfuerzos.

Investigan el traslado de culebras reales entre Gran Canaria y Tenerife/ Imagen cedida por la Guardia Civil

Gran Canaria sufre desde hace ya dos décadas un grave problema con la culebra real, desde que alguien liberó en 1998 algunos ejemplares en la naturaleza, que han generado importantes colonias en varias zonas de la isla, como Telde, Valsequillo o San Mateo.

«La tenencia de especies animales incluidas en el Convenio CITES o consideradas especies exóticas invasoras y/o peligrosas, puede estar prohibida, regulada o limitada legalmente, debido al grave riesgo que representa para la biodiversidad autóctona», recuerda la Comandancia de Las Palmas en la nota.