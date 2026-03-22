Irán amenaza con cerrar «completamente» Ormuz si EE.UU. ataca sus centrales eléctricas

Las autoridades iraníes informaron este domingo de que al menos 210 niños han muerto desde que empezó la guerra y denunciaron daños en cerca de 300 centros de salud, hospitales y servicios de emergencia en todo el país.

“210 niños han muerto en la reciente guerra impuesta”, anunció el ministro de Salud, Mohamadreza Zafargandi, según informó la agencia Tasnim.

El ministro iraní dijo que la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán va más allá de los enfrentamientos militares y “ha causado graves daños a la población civil, incluidos niños y mujeres”, sin ofrecer una cifra total de muertos en el conflicto.

En el primer día de la guerra, el 28 de febrero, al menos 165 personas, entre ellas 120 niños, perdieron la vida en un ataque que alcanzó un colegio de primaria en la sureña ciudad de Minab. Irán no ha ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3.230, entre ellos 1.406 civiles

Gran yihad contra los intereses de Estados Unidos

Las Fuerzas Armadas iraníes amenazaron este domingo con cerrar «completamente» el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Estados Unidos en la región, si Washington ataca las centrales eléctricas del país persa.

“El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes.

El militar sostuvo que, en caso de que Washington cumpla su amenaza, Teherán adoptará una serie de “medidas punitivas” inmediatas, entre ellas el cierre total de esta estratégica vía, además de atacar infraestructuras energéticas y de tecnologías de la información en Israel, así como empresas en la región con participación estadounidense y centrales eléctricas de países que alberguen bases militares de EE.UU.

“Todo está preparado para una gran yihad con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región”, sostuvo.