Israel insiste en la evacuación en masa de la ciudad de Gaza

Cruz Roja ha afirmado que la evacuación de la ciudad de Gaza no es posible, no hay ningún lugar capaz de absorber a esa población

El periodista Nico Castellano narra las dificultades para informar desde Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que no es posible una evacuación en masa de la Ciudad de Gaza porque muchos quedarían atrás, pero también porque no hay ningún lugar capaz de absorber a esa población, que sufriría un enésimo desplazamiento forzoso.

«En las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna», sostuvo la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

Explicó que la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica hace imposible pensar en algún lugar dentro de la Franja de Gaza capaz de recibir a esas personas, que se estima serían alrededor de un millón.

«La orden afectaría a civiles ya traumatizados por meses de hostilidades y aterrados por lo que puede deparar el futuro. Además, muchos no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad», precisó la responsable de la organización humanitaria que, pese a la situación que se vive en Gaza y a la inseguridad, sigue operando en el terreno.

Israel insiste en evacuar la ciudad de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Respeto al derecho internacional humanitario

Spoljaric recordó que el derecho internacional humanitario exige que, al emitir órdenes de evacuación, Israel debe ser capaz de tomar las medidas necesarias para que las personas civiles gocen de condiciones mínimas de alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y alimentación.

También debe cuidar de que los miembros de una misma familia no queden separados.

«Estas condiciones no se pueden cumplir en Gaza y, por lo tanto, una evacuación sería no solo impracticable, sino también incomprensible», insistió.

Dijo también que «cada minuto que pasa sin un acuerdo de cese de hostilidades cuesta vidas» y que Israel debe permitir la entrada de un flujo de socorro humanitario acorde a las necesidades de la población.

Por su parte, Hamás debe liberar a todos los rehenes que mantiene cautivos, agregó.

Flotilla humanitaria

Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla salió este domingo del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza, al menos 20 barcos con más de 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Uno de los organizadores, Thiago Ávila, ha dicho en rueda de prensa que la misión de la flotilla hacia Gaza «es el mundo entero contra el genocidio».

Otro de ellos, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha asegurado que este día «marca el inicio de una Palestina independiente», además de pedir a todo el mundo que se implique en esta misión.