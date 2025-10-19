El IV Stage Internacional CD Lila de judo pone fin a tres apasionantes jornadas con la clase magistral de Natsumi Tsunoda

El IV Stage Internacional CD Lila de judo pone el broche de oro

El judo femenino protagonizó una nueva edición del prestigioso Stage Internacional CD Lila de judo que hoy puso el colofón con la esperada ponencia impartida por la campeona del Mundo, hasta en tres ocasiones, y campeona Olímpica, Natsumi Tsunoda, en una jornada desarrollada en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria.

El deporte más auténtico se volvió a dar cita en la instalación capitalina para que los cerca de 200 judokas participantes disfrutaran y aprendieran con las técnicas y habilidades de algunas de las mejores deportistas del planeta en una edición que apostó por impulsar y subrayar el talento y los logros de la mujer en el deporte de élite.

El IV Stage Internacional, organizado por el CD Lila, se convirtió, durante tres intensos días, en el epicentro del deporte de formación para judokas de todas las edades y condiciones. Hubo alrededor de doscientas personas que fueran a nutrirse de aprendizaje, procedentes de todas las islas, de diferentes zonas del territorio nacional como Galicia, Cataluña y Madrid y de países del Viejo Continente (Irlanda e Inglaterra).

Tsunoda y Horikawa, estrellas dentro y fuera del tatami

La estrella japonesa tomó el relevo de su compatriota Megumi Horikawa, oro en el Mundial 2022, la medallista mundialista Minerva Montero y una representación del Cuerpo Nacional de Policía, quienes brillaron en la jornada anterior en sus respectivas sesiones. La japonesa brindó una última exhibición, a la altura de su impresionante palmarés, y puso el punto y final a tres días de encuentro con el judo de alto nivel.

La nota festiva tuvo lugar en la jornada del sábado con la celebración, por sorpresa, del cumpleaños de Megumi Horikawa, quien fue obsequiada con una tarta y diversos obsequios por parte de la organización.

Una jornada exitosa

La presencia de dos figuras destacadas como Natsumi Tsunoda y Negumi Horikawa, que lo han ganado todo, la participación de una experimentada y laureada deportista como Minerva Montero y la enriquecedora aportación de la Policía Nacional, culminaron en un stage catalogado de “exitoso”, por parte de Alfonso Cabral, presidente del CD Lila, cinturón negro 7º Dan, maestro nacional, técnico superior de nivel III y árbitro nacional de katas.

“Estamos felices, no solo por el impresionante nivel técnico exhibido, sino con el nivel humano que mostraron todas las protagonistas y los participantes”, prosiguió el presidente del CD Lila, antes de deshacerse en elogios hacia la pareja de estrellas niponas: “Natsumi y Negumi se han mostrado, desde el primer momento, súper cercanas con todos nosotros, siempre pendientes de firmar autógrafos, tomarse fotos y de enseñar con una sonrisa en la boca. Será difícil superar el increíble nivel de esta edición, pero lo intentaremos”, señaló.

El CD Lila como referente de judo

El CD Lila nació en el año 2007 con el propósito de dar clases de judo, de forma gratuita, a alumnos con dificultades de comportamiento y problemas económicos. Con el tiempo, se fueron incorporando hombres y mujeres de todas las edades y, en la actualidad, se imparten clases a alumnos desde los 4 hasta los 70 años. El club es referente en todas las categorías y puntero, a nivel mundial, en la categoría de veteranos. Ha logrado más de 120 cinturones negros y cuenta, entre otras, con Valeria Lajo, recientemente proclamada campeona de España infantil

El IV Stage Internacional de judo está organizado por el CD Lila, patrocinado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. También cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de judo, Garalum, Fundación UDLP, ULPGC, Kikkoman, Bushido Sport, Honda, Gran Buffet Universal Las Camelias, Atheryon y HardLass.