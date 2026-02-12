El cantante y la artista Thania Gil regresan este jueves a Televisión Canaria con la tercera temporada del concurso que pone a prueba la rapidez y conocimiento musical de los canarios

Televisión Canaria estrena este 12 de febrero a las 22:40 horas la tercera temporada del concurso ‘Hit List’, el formato donde adivinar canciones tiene premio. RTVC charla con sus presentadores, Thania Gil e Iván Torres, sobre las novedades de una temporada que promete más tensión, botes acumulados y, sobre todo, mucha diversión para todas las generaciones.

El cantante Iván Torres y la artista Thania Gil regresan este jueves a Televisión Canaria con la tercera temporada. RTVC.

‘Hit List’ ya es un imprescindible de los jueves por la noche. ¿Qué tiene este formato que hace que las familias canarias no puedan despegarse del televisor?

Thania Gil: Lo que tiene de especial este programa es que une a todas las familias y todas las edades. La “culpable” es la música, que con su gran variedad, abarca todo tipo de gustos, cada uno se siente identificado con una década, la cantas y la bailas. El ritmo que tiene otro de sus puntos fuertes; es un concurso muy dinámico, estamos siempre en acción. Y lo mejor es que cualquiera puede ser concursante, no es un programa elitista. Puede concursar cualquier persona, en el plató o desde casa.

Iván Torres: ‘Hit List’ desprende una energía increíble que engancha. La música, como dice Thania, une a todas las generaciones. Se pueden adivinar canciones con tu hijo, tu madre, tu sobrino, tu tío, tu abuela, tu nieto… Es un programa transgeneracional además de muy divertido. Además, hay dinero de por medio. Las parejas que lleguen a la ronda final y consigan pasar con el dinero correspondiente, se quedan para volver a competir en el siguiente programa, es decir, ahora hay una continuidad de los concursantes. Esto no pasaba en las anteriores temporadas, con lo cual esa complicidad entre los concursantes y el público va creciendo, y por supuesto, ese bote que ganan los concursantes va ampliándose. Los espectadores en casa no solamente adivinan canciones, sino que se implican un poco más, hay un seguimiento de esos concursantes que están ganando. Un seguimiento que se convierte en cariño a los concursantes.

Iván, comentabas esa gran novedad de la continuidad. El hecho de que los ganadores puedan repetir programa y acumular bote cambia las reglas del juego. ¿Cómo creen que afectará esto a la estrategia? ¿Sentiremos una mayor tensión o competitividad en el plató?

Thania Gil: Sin duda, se sentirá mayor competitividad. Los concursantes que permanecen sienten la “amenaza” de aquellos otros que vienen nuevos y que podrían quitarles el trono, sobre todo en las rondas que son más estratégicas.

Iván Torres: Es muy divertido porque en medio de la tensión se oye a las parejas de concursantes cuchichear entre ellos sobre la canción que han identificado. Aunque no les toque responder, ellos están susurrándose la respuesta con mucho cuidado de que no les oiga la pareja contrincante. Entonces se nota la tensión y la adrenalina propia de un concurso.

Thania Gil: ¡Por cierto,se nos olvidaba otra novedad de esta temporada! Para no ponérselo difícil a los concursantes desde el principio y que el nivel de dificultad sea gradual, en la primera ronda podrán obtener 10 puntos en lugar de 5, lo que quiere decir que tienen más posibilidades de ganar puntos en esta primera ronda. Además, ya no tendrán que adivinar el artista y la canción, sino que con decir uno de los dos ya puntúa.

La música siempre nos sorprende. ¿Hay algún ‘hit’ en esta nueva temporada que nos dejará a todos descolocados o algún momento entre los concursantes que nos vaya a hacer saltar del sofá?

Thania Gil: Habrá momentos divertidísimos, sobre todo en los ‘hits de oro’ donde todos, incluidos Iván y yo, tendremos nuestro “momentazo” de cantar y bailar temas míticos que nos han acompañado toda la vida. El público sentirá que vuelve al pasado, les invitaremos a rememorar etapas de su vida a través de la música.

Iván Torres: También hay momentos en la ronda final de máxima adrenalina donde está el cronómetro bajando, lo que significa que el dinero está bajando. Si los concursantes no aciertan un tema, el cronómetro sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando… ¡Es un momento de gran tensión! Y a veces esos nervios traicionan a los concursantes. La audiencia será testigo de cómo incluso con canciones que todos conocemos como “Susanita tiene un ratón” pueden llegar a fallar por culpa de los nervios (risas).

De todas las canciones que van a sonar en este primer programa, ¿cuál es ese ‘hit’ que no han podido dejar de cantar después de una grabación?

Iván Torres: Bueno, hubo una canción que se me quedó tatuada en la mente y que estuve tarareando durante días. Fue la legendaria “Everybody” de Back Street Boys.

Thania Gil: Claro, es que Iván es bueno con el inglés. ¡Y además tengo que decir que se sabía la coreografía perfectamente! Un tema que a mí me caló fue la “Macarena” de la que hicimos una versión propia que no tiene desperdicio. Pero prefiero no desvelar mucho más para que los espectadores se sorprendan llegado el momento.

Por último, Thania e Iván, si se enfrentaran al pulsador, ¿quién de los dos sería más rápido adivinando las canciones?

Thania Gil: Pues yo creo que estamos ahí a la par (risas), pero por veteranía en el sector de la música, yo diría que Iván sabe más canciones que yo.

Iván Torres: Yo creo que seríamos una pareja bastante completa, los dos tenemos gran conocimiento musical. ¡Quién sabe si un día cambiamos los roles y acabamos participando como concursantes! (Risas).