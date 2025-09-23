El director de la Fundación Telesforo Bravo reclama que el nuevo Plan Rector del Teide limite el acceso de los vehículos de alquiler y apueste por un sistema de guaguas para ordenar las visitas.

Jaime Coello: “Los problemas en El Teide los están causando los coches de alquiler” / Foto: Alba Grillo (RTVC).

El debate sobre la movilidad en el Parque Nacional del Teide vuelve a estar sobre la mesa. El próximo lunes se discutirá en Tenerife el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que prevé restringir el acceso en coche privado durante determinadas franjas horarias. En esos periodos, solo se permitiría la entrada en guagua.

En Canarias al Cierre en La Radio Canaria, el director de la Fundación Telesforo Bravo, Jaime Coello, ha cuestionado la manera en la que el Cabildo está abordando la presentación del documento.

«Lo que está haciendo el Cabildo es lanzar globos sonda con aspectos parciales del Plan, como la movilidad, en lugar de presentar la propuesta completa y abrir un debate serio».

Coello ha defendido la necesidad de apostar por un sistema de transporte colectivo con guaguas, pero ha insistido en que la medida será insuficiente si no se aborda el principal problema: los vehículos de alquiler.

«Si dejamos franjas horarias abiertas al tráfico privado, lo que ocurrirá es que se concentrará la visita en esas horas y no se resolverá nada. Pedimos que los coches de alquiler no accedan al Parque».

Jaime Coello atiende a los micrófonos de La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

El responsable de la Fundación Telesforo Bravo ha recordado que El Teide es el parque nacional más visitado de Europa, con más de cinco millones de visitantes al año, y ha advertido de que cualquier solución debe tener en cuenta a la población local.

«No se puede tratar igual a un turista que a una persona que vive aquí y contribuye con sus impuestos a la conservación del Parque», ha asegurado.

Coello también ha reclamado que el Cabildo concrete las propuestas: horarios, ubicación de los intercambiadores, frecuencia de las guaguas y límites de aforo por franjas horarias. «Solo con información clara y medidas coherentes se podrá ordenar la visita a El Teide», ha concluido.



