Jaka Lakovic analiza en la rueda de prensa previa al partido de BCL al rival y comenta sus impresiones sobre la nueva incorporación, Kassius Robertson

Jaka Lakovic: «Debemos pasar página y salir con ganas a por un nuevo objetivo» / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, en la rueda de prensa ha comentado que espera que su equipo encuentre la motivación con un «nuevo objetivo», en el inicio, este martes, de la segunda fase de la Basketball Championship League (BCL) frente al Pallacanestro Trieste italiano y propone «pasar página» tras los últimos malos resultados en la Liga Endesa.

La derrota del pasado sábado ante el Força Lleida y, sobre todo, el pobre bagaje anotador de su equipo, que perdió por un inusual marcador de 50-68, ha hecho daño mentalmente a sus jugadores, según ha admitido el propio técnico a los medios oficiales del club.

«Tenemos que pasar página y prepararnos sobre todo mentalmente, donde creo que estamos más afectados ahora mismo. Debemos salir a esta nueva ronda con muchas ganas y con un nuevo objetivo muy bonito, que es llegar a la Final Four«, ha dicho.

Lakovic analiza al rival

El técnico destaca del rival italiano, entrenado por Israel Quintana, viejo conocido de la casa amarilla, que tiene un «estilo reconocible, con mucho ritmo», y propone muchas situaciones de «uno contra uno», un aspecto del juego en el que deberán mostrarse «sólidos», además de «contener sus transiciones» y leer bien «las defensas que propongan» durante el partido, que tendrá lugar en el Gran Canaria Arena a las 20:00 (hora canaria).

Nuevo fichaje de garantía

El técnico esloveno ha valorado la nueva incorporación al Dreamland Gran Canaria del escolta Kassius Robertson, un jugador que aportará «experiencia» por sus seis años en la Liga Endesa, así como mucho «acierto en el tiro», ya que, según ha reconocido, buscaban en el mercado un especialista en triples, y el canadiense promedia más de un 40 por ciento de éxito en sus lanzamientos.