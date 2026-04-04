El técnico esloveno, Jaka Lakovic, atendió a los medios esta mañana para analizar las claves del encuentro del sábado ante el conjunto burgalés

Lakovic pide controlar «cosas básicas» para ganar un partido «muy importante» en Burgos / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha reconocido en los medios que este sábado afrontarán un partido «muy importante» ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, rival directo por la permanencia en la Liga Endesa, del que ha destacado su ritmo de juego, «el más alto de la competición».

El técnico ha destacado también del Burgos su capacidad para capturar rebotes en ataque, el segundo mejor conjunto en ese aspecto. Lakovic subraya que deberán controlar esas facetas del juego, así como defender bien «situaciones de uno contra uno, cosas básicas», para tener opciones de sacar adelante el encuentro que se disputará en el Gran Canaria Arena a partir de las 19.00 horas.

Confianza pese a la mala racha

Lakovic ha asegurado que sus jugadores llegan «preparados» al partido, a pesar de su mala dinámica de resultados en la competición doméstica, que le han llevado a cambiar de objetivo y luchar por evitar el descenso.

«Tanto física como anímicamente, todos los jugadores están preparados para dar el cien por cien, competir bien y sacar una victoria muy importante», ha declarado este viernes ante los medios de comunicación.

Solo importa el siguiente partido

El preparador esloveno prefiere no mirar al pasado reciente -cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa- y pone el foco en el choque ante el conjunto castellano, frente al que cayeron en la primera vuelta por 94-81, en el último encuentro disputado en 2025.

«Han pasado muchas cosas y al final los resultados están ahí, pero ha habido varios partidos que hemos perdido en los últimos segundos, por mala suerte también, y ahora estamos aquí. Esos ya no los podemos ganar, y por eso ponemos todo nuestro foco y fuerza en el siguiente partido», ha expuesto.

Centrado en el trabajo diario

Preguntado por su continuidad en el equipo, que podría estar supeditada al resultado del partido de este sábado, se ha limitado a responder que no es algo que pueda «controlar», por lo que se centra en el trabajo diario y en tratar de ganar partidos.

Lakovic confía en que el factor cancha sea determinante en un choque de tanta trascendencia, y a pesar de la mala situación del equipo claretiano, espera «un ambiente bueno» en el Gran Canaria Arena, necesario para que sus jugadores reciban «energía» desde la grada.

Plantilla al completo

El técnico del equipo amarillo recuperará al pívot estadounidense Mike Tobey, por lo que tendrá a toda su plantilla «sana y preparada» para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada.