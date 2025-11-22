ES NOTICIA

Valleseco impulsa un jardín comunitario contra la violencia de género con motivo del 25N

Redacción RTVC
La propuesta invita a la población a construir un Jardín Vertical de Flores de Esperanza para visibilizar la lucha por la igualdad

Valleseco impulsa un jardín comunitario contra la violencia de género con motivo del 25N. Imagen vía Radio Valleseco

El municipio de Valleseco (Gran Canaria), a través del departamento de Mujer e Igualdad, impulsa la iniciativa artística colectiva ‘Flores de Esperanza’ con motivo del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

Según explica el consistorio, la propuesta invita a la población a construir un jardín vertical, una instalación simbólica que busca visibilizar la lucha por la igualdad, la paz y la no violencia.

El jardín estará situado en la entrada del aparcamiento de la Zona Comercial, frente a la plaza de San Vicente Ferrer.

Participación colectiva

La acción consiste en crear una flor utilizando materiales libres (papel, cartón, tela, fieltro u otros elementos reciclados) y acompañarla de un mensaje que represente el espíritu del 25N: una palabra, una frase o una acción concreta para construir igualdad y erradicar estereotipos.

Una vez elaboradas, las flores deben depositarse en el punto habilitado por el Ayuntamiento para integrarlas en el jardín conmemorativo.

Así, Valleseco invita a todas las personas, sin distinción, a sumarse activamente.» Cada flor representa una voz, un gesto y un compromiso. La participación colectiva se convierte en un acto de memoria, resistencia y esperanza», señalan desde el consistorio.

Valleseco impulsa un jardín comunitario contra la violencia de género con motivo del 25N
Cartel del Jardín Vertical de Flores de Esperanza. Cedido por el ayuntamiento de Valleseco

