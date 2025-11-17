Los centros educativos de las islas imparten formación específica con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre

Informa: RTVC.

El último estudio sobre la Juventud en España informa que el 23% de los jóvenes cree que la violencia sobre las mujeres es un invento ideológico.

Los centros educativos imparten clases específicas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.

Esta visión ha aumentado en los últimos años por parte de un sector de la población que ha llegado a negar este tipo de violencia.

Reflexionar y educar sobre este tipo de violencias es el objetivo de unos cursos que se están impartiendo en los centros educativos de Canarias.

La cercanía del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha puesto de manifiesto la necesidad de dar a conocer este tipo de problemas. Según algunos jóvenes, es importante identificar ese tipo de conductas para acabar con este tipo de violencia.

Implicación del alumnado

La educación a edades tempranas es fundamental para erradicar este tipo de violencia. Un problema social del que es consciente gran parte de la juventud.

Con motivo de la conmemoración de este día, el próximo 25 de noviembre, los estudiantes del archipiélago reflexionan sobre este tipo de violencias y aprenden a identificarlas.

Violencias hacia las personas trans

Los prejuicios éticos o errores institucionales son otros aspectos que conllevan violencia en las personas trans. Un estudio de Violetas La Palma revela que son numerosos los tipos de violencia que afectan a las personas trans.

El informe se ha realizado con entrevistas a personas trans en la isla de La Palma. Avalado por el Ministerio de Igualdad, afirma que el 70% de la población no tiene formación en diversidad.