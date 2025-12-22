Jesé asegura que sus goles abren una nueva etapa

Jesé admite que, tras su doblete ante la Cultural Leonesa, se abre una nueva etapa «de ilusión, ambición y ganas de más»

Imagen de Jesé en el partido ante la Cultural Leonesa.

El delantero de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez, autor de dos goles el pasado sábado ante la Cultural, ha expresado en sus redes sociales que volver a marcar con el equipo amarillo, más de tres años y medio después, «es algo que no se puede explicar con palabras» y que supone «cerrar un círculo y abrir otro lleno de ilusión, ambición y ganas de más».

El veterano jugador del equipo amarillo llevaba 1.331 días sin celebrar un gol con el conjunto grancanario y colaboró con un doblete en la amplia victoria ante el conjunto leonés, en el último partido de 2025 disputado en el estadio de Gran Canaria, correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Hypermotion.

«Hoy no son solo dos goles. Es volver a sentirme en casa. Es mirar a la grada y reconocer miradas, abrazos, recuerdos y sueños que nunca se fueron», ha escrito en sus redes sociales el exjugador, entre otros clubes, del Real Madrid.

Jesé asegura que había esperado mucho tiempo ese momento, y que lo había imaginado «en silencio, en los días difíciles y en los buenos también».

Tercera etapa en la UD Las Palmas

Su regreso a la UD Las Palmas el pasado verano, para iniciar una tercera etapa en el club de su tierra, levantó cierta controversia por su bajo rendimiento en los últimos años en otros equipos.

Sin embargo, el delantero se ha mantenido al margen de la polémica y, en un emotivo mensaje, asegura que vive “una temporada muy especial” en la que se siente “fuerte, motivado y con una ilusión enorme por lograr los objetivos que tenemos como equipo y como club”, que, aunque no ha querido citar, pasan por el ascenso a Primera División.

«Tengo hambre, tengo ilusión y estoy como un niño cada vez que salto al campo con esta camiseta«, añade el futbolista isleño.

Jesé remata su escrito agradeciendo a la afición «por estar siempre, por empujar cuando las piernas pesan y por hacerme sentir que nunca caminé solo».

«Estos dos goles son vuestros tanto como míos», apunta, antes de añadir que «esto solo acaba de empezar».