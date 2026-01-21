La consejera Jéssica de León destaca los récords turísticos y la alianza con grandes operadores para regenerar el territorio

Jéssica de León apuesta por un turismo sostenible para que la riqueza se quede en las islas. RTVC

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó este martes los buenos datos del sector turístico y defendió un modelo basado en la sostenibilidad y la convivencia con los residentes, con el objetivo de que la riqueza generada por el turismo repercuta directamente en el archipiélago.

Canarias cerró 2024 con cifras históricas y prevé superar los 18 millones de turistas en 2025, con unos ingresos cercanos a los 23.000 millones de euros, casi 9.000 millones más que antes de la pandemia. No obstante, De León subrayó que el principal reto es que ese crecimiento económico se traduzca en beneficios reales para la población local.

En este contexto, el Gobierno autonómico ha firmado la Alianza por la Regeneración del Destino Turístico de Islas Canarias junto a grandes empresas del sector como TUI, Barceló y Expedia, con el fin de impulsar un fondo público-privado destinado a afrontar retos ambientales, sociales y territoriales.

Turismo sostenible y equilibrado

La consejera insistió en la necesidad de avanzar hacia un turismo sostenible y equilibrado, destacando medidas como la futura ley de ordenación del uso turístico de la vivienda, el control de afluencia en espacios naturales y la protección de barrios y núcleos residenciales.

Asimismo, apuntó a la diversificación del gasto turístico como una oportunidad para generar mayor valor añadido en sectores como las experiencias locales, el ocio y las pequeñas y medianas empresas, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los canarios.