Jessica de León estima que Canarias cierre el año con un total de «cerca de 18 millones de visitantes»

La consejera de Turismo destaca el cambio de enfoque en Canarias: de la «promoción del destino» a su «gestión». Fotografía: EP

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jessica de León, ha analizado este lunes el impacto del sector turístico en el Archipiélago. La intervención se produjo durante un foro organizado por el medio Canarias 7, en el que De León destacó la labor realizada desde su Consejería durante la presente legislatura.

Jessica de León puso en valor que desde su Consejería «hemos hecho un cambio de foco», ya que durante las etapas anteriores se realizó la estrategia «tradicional de promocionar Canarias como destino turístico para su posicionamiento». De León defendió que esa labor «ha evolucionado» y ahora se centra en la «gestión del destino».

En este sentido, la consejera regional ha apuntado que desde la Consejería se ha «revisado el conjunto de normas que datan desde el año 1.995 y que este año cumplen treinta años». De León afirmó que «más que nunca, era necesario hacer algunas reflexiones sobre el marco normativo que tenemos que tener presente para la Canarias del siglo XXI».

En esa evolución hacia la gestión del destino, la consejera resalta que «incluso el objeto de Promotur se ha transformado en este sentido, donde el eje principal es la ciudadanía». A este respecto, De León defendió la «comunicación necesaria a nivel interno, porque la gente empieza a no empatizar con la principal actividad económica». Añade que este hecho «genera riesgos como la falta de relevo generacional o la demonización de un sector que tira de la economía y genera empleo».

Invierno turístico «estable»

Respecto a las previsiones de cara a la campaña de invierno, De León afirmó que «el invierno parece que se mantiene estable en las llegadas de turistas a Canarias», y que se espera cerrar el año con cerca de 18 millones de visitantes.

En este sentido, la consejera agregó que «estamos en un periodo de estabilización de la actividad turística en Canarias» y las plazas áreas programadas para este invierno «aumentan un 2,5 % con respecto al invierno anterior».

Valoración de la promoción del destino

Durante el balance realizado por la consejera, Jessica de León reconoció la «excelente labor» realizada por sus antecesores para promocionar Canarias como destino turístico. De León hizo hincapié en que «tenemos récord de conectividad, siendo la región archipelágica de Europa mejor conectada».

El posicionamiento de Canarias en los mercados emisores también ha sido destacado por la consejera, puntualizando que el Archipiélago «presenta unos índices reputacionales muy altos«. El objetivo es «mantener» ese posicionamiento, a la par que «hacer una reflexión interna sobre la gestión de la industria turística».

Situación del mercado británico

Jessica de León se ha referido a las reservas del mercado británico de cara a los próximos meses, puesto que el Gobierno del Reino Unido prevé aprobar un paquete de medidas que incluye una subida de impuestos a la clase media trabajadora. Esto podría repercutir en «las reservas de la mitad del invierno, de enero hacia adelante y también en el verano«.

Por este motivo, De León señaló que el principal mercado emisor de turistas hacia Canarias «vivirá en dos semanas un periodo de incertidumbre», según le han trasladado los principales operadores turísticos.