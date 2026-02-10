El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, anuncia que denunciará ante la Guardia Civil y/o la Policía Nacional una cuenta de la red social Facebook que busca suplantar su identidad con su apellido y foto

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha anunciado que va a proceder a denunciar ante la Guardia Civil y la Policía Nacional una cuenta de la red social Facebook que busca suplantar su identidad con su apellido y su foto, que ha intentado estafar dinero a algunas personas: https://www.facebook.com/share/17rLQ54mTJ/?mibextid=wwXIfr

Es por ello que informa “a la opinión pública y a los medios de comunicación sobre esta cuenta falsa en Facebook haciéndose pasar por mí, con mi apellido y mi fotografía. Además, en las últimas horas, la citada cuenta con perfil falso ha contactado en mi nombre con numerosas personas a las que, tras una breve introducción, ha llegado a pedirles dinero»

«Por todo ello, ruego a la gente que no acepte invitaciones de amistad con este perfil falso y mucho menos accedan a ningún tipo de estafa, por ejemplo, inversiones en criptomonedas, solicitud de transferencias o enlaces sospechosos, contenidos que son totalmente ajenos a mi persona y forman parte de un intento de estafa masiva”, hace hincapié.

No acepten invitación de perfil falso

Jesús Machín informa que “el incidente ya se denunció formalmente en la red social Facebook, solicito a mis conocidos que denuncien el perfil falso en Facebook»

Asimismo, el alcalde de Tinajo indica que en breve procederá a «denunciarlo ante la Guardia Civil y/o la Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional para iniciar la investigación pertinente e impedir personas perjudicadas por este intento de estafa».

«Ruego a todas aquellas personas que reciban una invitación de este perfil falso con mi nombre que no acepten su amistad, que no hagan clic en ningún enlace, no proporcionen datos personales ni realicen transacciones económicas solicitadas desde dicha cuenta. Lamento los inconvenientes que esta situación, totalmente ajena a mi voluntad, pudiera causar”, concluye el alcalde de Tinajo, Jesús Machín.