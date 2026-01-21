El presidente de ASHOTEL analiza desde FITUR los retos del turismo en Canarias y señala la vivienda y la movilidad como los principales obstáculos para cubrir la demanda laboral.

Jorge Marichal advierte de la falta de personal en el sector hotelero pese al récord turístico de 2025 / Foto: La Radio Canaria.

El presidente de ASHOTEL y de la Confederación Española de Hoteles, Jorge Marichal, ha analizado en La Radio Canaria, con motivo de la presencia del medio público desde hoy en FITUR, los principales retos del turismo en el Archipiélago. Una feria que, según destacó, va mucho más allá de la promoción y se consolida como una mesa de debate clave para reflexionar sobre el presente y el futuro del sector en Canarias.

Marichal subrayó que los datos turísticos de 2025 confirman un escenario positivo, con 18 millones de visitantes, pero alertó de que este crecimiento exige abordar con urgencia problemas estructurales, especialmente la escasez de personal para cubrir la demanda hotelera.

“Es imprescindible contar con suficiente personal para atender la demanda hotelera de estos 18 millones de turistas”, afirmó.

La vivienda y la movilidad, en el centro del problema

El presidente de ASHOTEL mantiene un optimismo cauto, aunque insistió en que la crisis de vivienda y la movilidad están detrás de la falta de trabajadores en el sector. A su juicio, no se trata de que el empleo turístico haya dejado de ser atractivo, sino de las dificultades reales para acceder a una vivienda o desplazarse hasta los principales núcleos turísticos.

“Que el negocio vaya bien es bueno, pero debe ser bueno para todos. Estamos tomando conciencia la parte empresarial y sindical. Cuesta encontrar mano de obra, pero no porque no sea atractivo el sector, sino porque la gente no tiene capacidad para desplazarse a los núcleos turísticos importantes por cómo están las infraestructuras o la vivienda”, explicó.

Jorge Marichal: «Cuesta encontrar mano de obra, pero no porque no sea atractivo el sector»

Marichal puso como ejemplo el sur de Tenerife, donde muchos trabajadores se ven obligados a realizar largos desplazamientos diarios o, directamente, no encuentran alojamiento asequible.

“Es difícil convencer a una persona de que esté cuatro horas en un coche camino al sur o no pueda alquilar una vivienda”, añadió.

Jorge Marichal, presidente de ASHOTEL, atiende a La Radio Canaria en FITUR / Foto: La Radio Canaria.

La problemática de la vivienda impacta de lleno en el sector hotelero. En algunos casos, los empleados deben residir dentro de los propios complejos turísticos ante la falta de alternativas habitacionales cercanas. Una situación que el presidente de ASHOTEL considera insostenible y anacrónica.

“En La Palma quizás la situación es diferente. Si se plantea en Tenerife Sur es imposible. No podemos aspirar a que los trabajadores vivan en los hoteles. Eso es de repúblicas bananeras de hace 40 o 60 años y los canarios nos merecemos cosas mejores”, concluyó.

Jorge Marichal: «No podemos aspirar a que los trabajadores vivan en los hoteles. Eso es de repúblicas bananeras»

Desde FITUR, Marichal defendió la necesidad de soluciones compartidas entre administraciones, empresas y agentes sociales para garantizar que el éxito turístico de Canarias se traduzca también en calidad de vida y estabilidad laboral para quienes sostienen el sector.