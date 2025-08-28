ES NOTICIA

Jorge Padilla finaliza su etapa en el CD Tenerife

El delantero majorero, que no entraba en los planes de la pretemporada, disputó 37 partidos oficiales con el primer equipo y anotó tres goles

Jorge Padilla durante un partido con el CD Tenerife
Jorge Padilla durante un partido con el CD Tenerife / CD TENERIFE

El CD Tenerife y Jorge Padilla separan sus caminos. El delantero majorero, que figuraba entre los descartes al no haber sido convocado para ninguno de los partidos de pretemporada, deja de pertenecer al club.

Padilla se marcha tras ocho temporadas vinculado al Tenerife. Llegó en 2017 para incorporarse al Juvenil C y desde entonces fue progresando hasta debutar con el primer equipo, con el que disputó 37 partidos oficiales y marcó tres goles.

