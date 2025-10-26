El Ingenio firma un triunfo ante el Lanzarote, el Gáldar se impone en Vigo y el Tacoronte cae al fondo de la tabla tras perder en Pontevedra

Jornada con contrastes para los equipos canarios de balonmano / Balonmano Gáldar

Los equipos canarios de balonmano vivieron una jornada de luces y sombras en la Primera División Nacional masculina. El Ingenio logró una importante victoria en casa (35-28) frente al Lanzarote Ciudad de Arrecife, que sufrió su primer tropiezo del curso. El Gáldar también sumó tres puntos a domicilio tras vencer al Reconquista de Vigo (24-28). Mientras que el Sermarther Ciudad de Tacoronte no pudo con el Cañiza (30-25) y se hunde en la última posición del grupo A.

Primera derrota del Lanzarote ante Ingenio

El Lanzarote Ciudad de Arrecife sufrió su primera derrota de la temporada en su visita al Ingenio en Gran Canaria (35-28).

El triunfo del Ingenio le permite subir hasta la segunda plaza empatado a 12 puntos con el Ciudad de Arrecife, que retrocede a hasta la tercera posición.

El Ingenio que ya ganaba al descanso (15-12) estuvo más centrado en sus líneas ante un Ciudad de Arrecife que pago caro sus despistes. Entre los lanzaroteños sobresalió su jugador Javier Aragón, autor de 10 goles, y que fue una pesadilla para los grancanarios. Ingenio y Lanzarote se queda tras esta jornada a dos puntos del líder Valinox Novás que gano a domicilio al Luceros (22-37).

Triunfo a domicilio del Gáldar

Por su parte, el Balonmano Gáldar Gran Canaria salió airoso en su desplazamiento a tierras gallegas, donde derrotó al Reconquista de Vigo (24-28). Los grancanarios suman su cuarta victoria y suben hasta la sexta posición en un partido que siempre controlaron. Al descanso ganaban de cinco goles (8-13). En el segundo tiempo el equipo continuó firme en su juego, destacando en el capítulo goleador sus jugadores Marcos (11 tantos) y Gonzalo Matías (9 goles).

Dolorosa derrota del Tacoronte

El Sermarther Ciudad de Tacoronte perdió de cinco goles de diferencia en su visita a Pontevedra ante el Cañiza (30-25) en la séptima jornada de la Primera División Nacional masculina, grupo A donde militan los equipos canarios de balonmano. Con este marcador adverso los tinerfeños retroceden hasta el último puesto de la clasificación.

El Ciudad de Tacoronte dejo escapar una ocasión de oro en un partido que se le puso a su favor en la primera parte. Los tinerfeños durante varias fases fueron por delante en el marcador (5-8, 7-10, 10-14 y 12-14). El equipo se mostró muy compacto sobre la cancha, retirándose al descanso con un gol a su favor (14-15).

En la segunda parte el cuadro gallego del Cañiza salió con otra mentalidad y más agresivo defensivamente frenando a los lanzadores tinerfeños. Poco a poco fue encontrado más espacios libres para recortar diferencias (15-17, 17-17, 23-23 y 24-24). El Ciudad de Tacoronte se vio abrumado ante un Cañiza más atinado, que terminó por darle la vuelta al marcador para llevarse la victoria (30-25).

Con esta derrota el Tacoronte se complica la situación y no consigue salir de la zona de descenso.