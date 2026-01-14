José Antonio Sánchez, director general de RTVM, nuevo presidente de FORTA

Sucederá en el cargo a Rosa Romà (3Cat) con el reto de consolidar el servicio público de proximidad y la cohesión territorial

Director general de RTVM en la actualidad, cuenta con una extensa experiencia en la gestión de medios públicos, habiendo presidido RTVE.

La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión (FORTA) ha elegido a José Antonio Sánchez Domínguez, director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), como nuevo presidente de la entidad. Sánchez asumirá la presidencia hasta julio de 2026, en cumplimiento del turno rotatorio previsto en los estatutos de FORTA.

El nuevo presidente sucede en la presidencia a Rosa Romà, presidenta de 3Cat (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), cuya gestión ha estado marcada por el fortalecimiento de la cooperación entre las cadenas autonómicas y por la consolidación de una estrategia multisoporte y digital orientada a reforzar el papel de los medios públicos en el nuevo ecosistema audiovisual. Los miembros de la Junta General agradecieron a Rosa Romà su dedicación y la calidad de su contribución como presidenta.

Tras su nombramiento, José Antonio Sánchez ha subrayado el papel esencial de las televisiones y radios autonómicas como servicio público de proximidad y cohesión territorial. “Las televisiones y radios autonómicas somos un pilar fundamental de vertebración social. En esta etapa trabajaremos para reforzar los proyectos compartidos, optimizar los recursos disponibles y profundizar en la transformación digital, con una atención especial a la innovación y a la captación de públicos jóvenes”, ha señalado.

Sánchez apuesta por reforzar la transformación digital y la captación de nuevas audiencias como ejes de su mandato al frente de las televisiones autonómicas.

Perfil profesional de José Antonio Sánchez

José Antonio Sánchez es un periodista y directivo con una dilatada trayectoria en el ámbito de la comunicación y el sector audiovisual, tanto público como privado. Licenciado en Ciencias de la Información, en la especialidad de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en la Agencia EFE y desarrolló una extensa labor periodística en el diario ABC, donde fue redactor jefe, cronista parlamentario y columnista. Asimismo, fue columnista de La Razón desde su fundación hasta el año 2002.

Desde junio de 2024 es director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), cargo que asumió tras ejercer como administrador provisional de la televisión autonómica desde 2021. Con anterioridad, ya había desempeñado responsabilidades directivas en la misma entidad como director general de RTVM entre 2011 y 2014. Asimismo, desarrolló una extensa trayectoria en Radiotelevisión Española (RTVE), donde fue director general entre 2002 y 2004 y presidente de la corporación entre 2014 y 2018.

A lo largo de su carrera, ha formado parte durante una década del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la Antena de Oro otorgada por la Federación de Asociaciones Profesionales de Radio y Televisión.

Sobre FORTA

FORTA es una asociación sin ánimo de lucro que integra a los organismos públicos responsables de la radiodifusión y la televisión autonómica en España. Actualmente está formada por doce entidades, que comparten recursos y contenidos con el objetivo de prestar un servicio audiovisual de proximidad, plural y de calidad en cada comunidad autónoma.