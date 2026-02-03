José Cristóbal García: «El acuerdo para la subida del SMI sin la patronal vulnera el diálogo social»

El vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios valoró este martes en ‘Buenos Días Canarias’ el acuerdo de Gobierno y sindicatos para elevar el SMI en un 3,1% al margen de la patronal

Pilar Rumeu e Isaac Tacoront entrevistan en ‘Buenos Días Canarias’ al vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García.

El programa Buenos Días Canarias entrevistó este martes al vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, quien aseguró que “el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin la patronal vulnera el diálogo social”, en referencia al pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para elevar el SMI en un 3,1%.

Los presentadores del informativo matinal, Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, abordaron con el representante de la patronal las consecuencias de esta subida para el tejido empresarial del Archipiélago.

El vicepresidente de la CCE cuestionó la forma en la que se ha articulado la medida. A su juicio, «se vulnera la soberanía del Parlamento», al legislar mediante reales decretos y sin una mesa de negoación con la patronal, «que es donde deberían situarse las negociaciones para ajustar los salarios a la situación real de las empresas, según los sectores o las regiones”, segurró. En este sentido, subrayó que este incremento, de hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, “no afectará igual a una pyme, a una micropyme que a una gran empresa”.

García insistió en que esta medida «se aleja de la realidad» y tachó de «falso discurso» las afirmaciones de Gobierno y sindicatos respecto a que la subida «sólo son 37 euros» por empleado. Especialmente en el contexto canario, donde «más del 40% del empleo en las Islas se concentra en sectores intensivos en mano de obra y con menores niveles de cualificación, lo que condiciona los salarios medios, más bajos que en el resto del país».

“Lo que está haciendo la ministra es negociar por detrás»

Con relación a las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la democratización de la gobernanza en las empresas mediante la creación de mesas de trabajo con todas las partes, García se mostró desconfiado. “Lo que está haciendo la ministra es negociar por detrás, como ya ha hecho con los sindicatos, sin contar con los empresarios”, afirmó. A su juicio, se trata de “ocurrencias para forzar un debate que creen que políticamente les irá bien”, e insistió en que “la mayoría de las empresas en España tienen menos de cinco trabajadores”.

En este sentido, el vicepresidente de la CCE defendió el papel de autónomos y empresarios, recordando que “para crear una empresa hay que arriesgar los propios recursos y tomar decisiones”. “No podemos ser todos funcionarios”, señaló, al tiempo que reclamó medidas de apoyo para los autónomos, a quienes definió como “personas que se levantan cada día para arriesgar su dinero y crear puestos de trabajo, no sólo para buscar el suyo”.

Por último, García alertó de los efectos que estas políticas pueden tener sobre la competitividad del tejido productivo. “Estamos forzando la competitividad de nuestras empresas y, cuando empiece a desacelerarse la economía, veremos cómo esto va a afectar de una forma mucho más grave al empleo, porque no habrá margen de ajuste y muchas empresas tendrán que cerrar”, concluyó.

«El turismo entra en una fase de normalización»

Respecto a las previsiones para 2026 en Canarias, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios alertó de una desaceleración en la creación de empleo, aunque se mostró moderadamente optimista con el crecimiento económico del Archipiélago, que continuará por encima de la media nacional. “No se va a seguir creando empleo al ritmo que se ha estado creando hasta ahora”, afirmó.

En este sentido, García destacó que el turismo entra además en una fase de normalización y «no va a aportar tanto como hasta ahoira» al crecimiento de la economía, si bien el sector “no va a entrar en un proceso de crisis, pero no vamos a seguir creciendo más”, explicó. Según detalló, las previsiones para el verano reflejan descensos de entre el 4 y el 5% en el conjunto de los mercados emisores, con caídas más acusadas en algunos países, como los nórdicos, donde la reducción alcanza el 8%.

Pese a este contexto, el vicepresidente de la CCE recordó el peso estratégico del sector turístico y subrayó que seguirá siendo clave para la economía del Archipiélago.