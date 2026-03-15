El defensa madrileño, José León, empata con Andrés Gómez, Cuco, en una cota que solo alcanzaron antes 64 futbolistas blanquiazules

José León alcanza 150 partidos como jugador del CD Tenerife / CD Tenerife

El jugador del CD Tenerife José León ha alcanzado los 150 partidos disputados como futbolista del equipo blanquiazul, según informa este domingo el club canario de Primera Federación.

El defensa madrileño cumple su quinta temporada en la isla, y ha igualado en esta particular clasificación a Andrés Gómez, ‘Cuco’, quien defendió la portería blanquiazul entre 1951 y 1964.

León llegó a esa cifra el pasado viernes en el partido disputado en Vigo ante el Celta Fortuna (1-1), quedando ahora a nueve encuentros de empatar con Quique Estebaranz, retirado en el año 2000.

El zaguero blanquiazul, de 31 años, llegó al Tenerife en 2021 procedente de la AD Alcorcón, y terminará su actual contrato el próximo 30 de junio, aunque ya negocia con el club la renovación del mismo.