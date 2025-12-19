José Tellez, director general de Emigración, hace un repaso este viernes de la situación de los canarios en Venezuela en Buenos Días Canarias

El director general de Emigración, José Tellez, ha dicho este jueves en la entrevista en Buenos Días Canarias (BDC) que el Gobierno de Canarias mantiene «comunicación a diario con la comunidad, entidades canarias y la delegación autonómica en Caracas para seguir muy de cerca la situación de los residentes en Venezuela«, a lo que ha añadido que este seguimiento «no se ha intensificado ni cambiado por las circunstancias actuales del país» por las tensiones con EEUU.

Informa RTVC.

El cierre del espacio aéreo en torno a Venezuela ha provocado que muchos canarios no puedan pasar este año las navidades con su familia en las Islas, según ha confirmado el director general de Emigración. «Hay muchos canarios que no se ha podido trasladarse a Canarias en estos días para ver a sus familiares, o aquellos que estaban en las islas por otros motivos o visitas temporales y que no pueden trasladarse ahora Venezuela», ha explicado.

Tellez: «El Gobierno hace un seguimiento diario a los canarios que viven en Venezuela». En la imagen, el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Tellez.

En Venezuela viven más de un millón de canarios nacidos en las islas y de segunda o tercera generación, por lo que el Gobierno canario facilita el retorno o las peticiones de ayuda «hace tiempo, no es de ahora por las circunstancias sociopolítica del país venezolano, es decir, «no es algo puntual», ha explicado Tellez. De hecho, el Gobierno de Canarias mantiene una «ayuda para el retorno con un pago único y también se mantiene a través del plan Canarias Integra», ha añadido.



