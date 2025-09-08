El joven de 25 años era natural de Melilla y residía en Israel

Uno de los seis muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de Jerusalén es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares.

Un joven español fallece en un ataque a tiros en Jerusalén. Imagen de EFE

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, tres de los muertos en el mismo sitio del ataque, entre ellos Pinto, eran hombres de unos 30 años y otro era un hombre de unos 50. El joven español, que se acababa de casar, falleció en el lugar de los hechos.

A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que se trasladó en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario.

Ataque cercano a dos asentamientos israelíes

Según el MDA, doce personas más se trasladaron a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El suceso ocurrió pocos minutos después de las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Por otro lado, las dos personas que abrieron fuego son dos ciudadanos palestinos, según informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, «para combatir el terrorismo».