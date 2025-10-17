ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Seis de cada diez jóvenes canarios ha tenido problemas de salud mental

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El 13% de los jóvenes en Canarias ha tenido pensamientos suicidas y es la tercera causa de muerte del país entre los que tienen 15 y 29 años

Informa:RTVC.

Los problemas de salud mental tienen una gran incidencia en los jóvenes canarios. El 13% ha pensado en algún momento en el suicidio.

El 13% de los jóvenes en Canarias ha tenido pensamientos suicidas y es la tercera causa de muerte del país entre los que tienen 15 y 29 años
El 13% de los jóvenes canarios ha tenido pensamientos suicidas.

El entorno familia y escolar tienen las claves para detectarlo a tiempo. Según el psiquiatra, Luis Gutiérrez Rojas, los padres y madres deben estar preparados para coger a tiempo esas señales de alerta.

Mayor concienciación en los centros educativos

Gutiérrez Rojas asegura que los profesores de los centros educativos pueden ayudar. El bullying o el acoso escolar, es una de las principales causas de los suicidios que se producen en el planeta entre la población infantojuvenil.

La crisis de salud mental entre la población más joven, asegura, debe preocupar a las administraciones y a toda la comunidad educativa. En este sentido, señala, los centros educativos son los primeros que deben denunciar los casos de acoso escolar.

En el entorno familiar, los padres y madres deben tener las herramientas adecuadas para saber gestionar este conflicto psicológico.

Los profesionales insisten en la importancia de un diagnóstico precoz y en un mensaje claro: pidiendo ayuda siempre hay una solución.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Hallan un fósil vegetal prehistórico en La Laguna

La Virgen de las Nieves llega a Puntallana

‘Islópolis’, el disco-libro de Benito Cabrera

Real Oviedo vs Espanyol: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Baja del 37% el desempleo juvenil en La Gomera

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025