Juan del Val ganador del Premio Planeta de novela

El escritor Juan del Val ha conseguido el Premio Planeta en la 74ª edición de este galardón. Lo ha conseguido con la obra «Vera, una historia de amor»

Juan del Val ha ganado la 74ª edición del Premio Planeta de novela. El galardón está dotado con un millón de euros, para la obra ‘Vera, una historia de amor‘. La obra está protagonizada por una mujer de la alta sociedad que rompe con su marido y mantiene una relación con un hombre mucho más joven que ella.

El escritor Juan del Val, tras ganar el premio Planeta con la obra ‘Vera, una historia de amor’, durante la gala celebrada en Barcelona. EFE/Quique García

El ganador del Planeta recibio el galardón de manos de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El escritor se había presentado bajo el seudónimo de Elvira Torres y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio ‘No es tan fácil morir de amor‘. Según el jurado, se trata de «una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla».

Finalista del Premio Planeta «Cuando el viento hable» de Ángela Banzas

El jurado del premio, formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán -ambos hoy ausentes por problemas de salud, pero conectados telemáticamente-, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Luz Gabás, Eva Giner y la editora Belén López, como secretaria con voto, había elegido poco antes como finalista la novela ‘Cuando el viento hable’, de Ángela Banzas.

La novela finalista es un drama histórico con tintes góticos ambientado en la España de 1939 y con mucho lirismo, comenzando en la posguerra.