El juez Peinado cita de nuevo este lunes a Begoña Gómez

La esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, deberá comparecer ante el juez Peinado, que la investiga desde hace un año y medio

Begoña Gómez vuelve a estar citada este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga desde hace año y medio por presuntos delitos como tráfico de influencias o corrupción en los negocios. El juez ya anunció que, en caso de llegar a juicio, la causa será enjuiciada por un jurado popular.

Es la misma decisión que adoptó respecto al delito de malversación por el que la investiga en una pieza separada. Esto supone que, en caso de acabar en juicio, dos jurados juzguen a la mujer del presidente del Gobierno. Será por una causa que se inició en abril de 2024 tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Begoña Gómez. Imagen EFE

Gómez junto a los otros dos investigados

Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha convocado a Begoña Gómez y a los otros dos investigados. Son su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Están convocados a las 17:30 horas de este lunes para celebrar una vista exigida en la ley del jurado para concretar la imputación.

Una vista que ya celebró el sábado 27 de septiembre, en la parte de la investigación relativa a la presunta malversación. Ni Begoña ni los otros imputados en esa pieza -Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín- acudieron. Sus defensas esgrimieron una circular de la Fiscalía que avala que a este tipo de trámites sólo asistan los abogados.

El juez Peinado precisó en su último auto a los investigados que «deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado». Aún así, fuentes jurídicas consultadas por EFE explican que se trata del mismo escenario y que en esta ocasión los investigados no tienen tampoco por qué asistir.

Para concretar las imputaciones

En esta vista, el magistrado debe concretar la imputación contra los investigados y las partes argumentar cómo quieren que discurra la causa: si archivar o seguir adelante practicando más diligencias.

Con lo investigado, una de las acusación populares, Iustitia Europa, ve base para plantear a Peinado que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como presunto cooperador necesario del tráfico de influencias por el que se investiga a su mujer, según explican fuentes jurídicas.

El magistrado, que investiga delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, trata de indagar si Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. También indaga en su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido el patrocinio empresarial de un ‘software’ para la misma.

En uno de sus últimos autos, Peinado sostiene que la relación de «parentesco» de Begoña Gómez con el presidente del Gobierno es fundamental para el presunto delito de tráfico de influencias, que es el que ha determinado, según el juez, la competencia de un jurado para conocer los hechos.