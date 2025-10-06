Su defensa reclama al magistrado que esta información a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dentro de la pieza en la que se investiga a la mujer del presidente y a su asesora por presunta malversación

Begoña Gómez pide que se informe sobre anteriores asistentes de cónyuges de presidentes. Arriba, imagen de archivo de Begoña Gómez (i), junto a asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez (d). EFE/ Emilio Naranjo.

En un escrito fechado este lunes, la defensa de Gómez, que ejerce el exministro Antonio Camacho, reclama al magistrado que pida esta información, sobre la identidad y funciones de anteriores asistentes, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dentro de la pieza en la que se investiga a la mujer del presidente y a su asesora por presunta malversación.

Ante el juez, que investiga si la asesora Cristina Álvarez asistió a la mujer del presidente en sus actividades privadas excediéndose de sus funciones, la defensa de Gómez siempre ha argumentado que la figura de esta asistente ha existido con anteriores jefes del Ejecutivo.

La propia Begoña Gómez ha sostenido lo mismo en sus declaraciones ante el magistrado, la última de ellas el pasado 10 de septiembre cuando señaló que Moncloa le informó de que tenía que designar a una persona que hiciera labores de asistentes, al igual que anteriores esposas de presidentes del Gobierno habían elegido a alguien de su confianza para este rol.

Jurado popular en el caso de Begoña Gómez

Los representantes de Gómez enviaron este escrito después de que el pasado 27 de septiembre el juez citara a los investigados en la pieza separada por malversación para comunicarles que, de llegar a juicio, el procedimiento se enjuiciará por un jurado popular.

En la pieza separada por malversación están investigados Begoña Gómez, su asesora y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez.

Peinado también ha decidido que un jurado popular enjuicie la pieza principal, en la que investiga a Begoña Gómez por delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo y apropiación indebida, lo que comunicará a los investigados en la tarde de este lunes.

Begoña Gómez no acudirá a la citación de este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde estará representada por su letrado, al igual que ocurrió el pasado 27 de septiembre.