La acusación particular mantiene los 22 años de cárcel para el autor del crimen

Este jueves se celebró la cuarta y última sesión del juicio a un hombre acusado de acabar con la vida del joven Yenedey en el bar La Estrella, en Las Palmas de Gran Canaria. El proceso queda ahora a la espera del veredicto del jurado, que ya se retiró a deliberar.

Los miembros del jurado deberán decidir si los hechos constituyen un delito de homicidio, tal y como sostiene la Fiscalía; un asesinato, como defiende la acusación particular; o un homicidio imprudente, tal y como mantiene la defensa.

Petición de hasta 22 años de cárcel

Durante su última intervención, el abogado del acusado insistió en que su cliente no tuvo intención de matar. «En ningún momento tuvo la intención de matar. Todos hablan de que cogió el cuchillo de la casa. Sinceramente, ¿quién ha dicho que cogiera el cuchillo de la casa?», afirmó.

Por su parte, la fiscal Teseida García rechazó de plano la tesis del homicidio imprudente planteada por la defensa. «¿Quién entra en un baño de apenas metro y medio por metro y medio con un cuchillo de este tamaño y reacciona de forma violenta con otra persona? Eso no es una imprudencia», zanjó.

El jurado ya delibera la condena por el crimen del bar Estrella/ Informativos RTVC

No obstante, la Fiscalía también cuestionó que el ataque se produjera por sorpresa, como sostiene la acusación particular. «No se describe una actitud altiva de Yenedey; no se habla de un ataque por sorpresa», matizó.

La Fiscalía mantiene su petición de 17 años de prisión: 15 por un delito de homicidio y dos más por las lesiones causadas a una amiga del fallecido. Mientras tanto, la acusación particular solicita una pena de hasta 22 años de cárcel por un delito de asesinato.