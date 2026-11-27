El jurado considera culpable al acusado y la Fiscalía y la acusación solicitan 25 años de prisión. Además de una indemnización de 150.000 euros para la hija menor de la víctima, mientras que la defensa pide una condena máxima de seis años

Imagen de archivo de Buenavista

Un jurado popular ha declarado culpable al acusado de asesinar a un hombre en el municipio tinerfeño de Buenavista en julio de 2022, sin concretar si actuó a traición y sin que la víctima, que era primo lejano suyo pudiera defenderse.

El cuerpo apareció en el margen de una carretera secundaria cerca del embalse Montaña de Taco. Con signos de haber sido asesinado tras recibir varios golpes con una piedra en la cabeza y tener la mitad superior del cuerpo quemado con gasolina.

Las escasas preguntas planteadas al jurado fueron resueltas por siete votos a dos. Apenas se cuestionó por la posible culpabilidad y si se le concedía la suspensión de la pena o un posible indulto, a lo que el jurado se opuso.

La Fiscalía y la acusación se reafirman en su petición de 25 años de prisión. Es el máximo que contempla el código penal español y el pago de 150.000 euros a la hija menor de la víctima.

La abogada de la defensa, por su parte, cree que la pena no debe superar los seis años de cárcel.

La vista comenzó el pasado 19 de noviembre. Durante las sesiones, el tribunal ha escuchado las declaraciones de numerosos vecinos de Buenavista que conocían al fallecido, al acusado o a las personas involucradas. Así como de los guardias civiles y policías nacionales que participaron en las investigaciones.