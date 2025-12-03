La Fiscalía pide más de 11 y 7 años de prisión para los acusados de abusar de la menor en un club de Playa del Inglés y deberán indemnizarla con 30.000 euros

Juzgan a dos acusados de prostituir y abusar de una menor fugada de un centro de acogida en Gran Canaria. RTVC

Un hombre y una mujer con antecedentes delictivos se enfrentarán a penas de más de 11 y 7 años de prisión acusados de prostituir y abusar sexualmente de una chica menor de edad captada tras fugarse de un centro de acogida para explotarla en un club de alterne de Playa del Inglés, en Gran Canaria, en un juicio que se celebrará la semana próxima.

Se les juzgará por haber contactado con la joven y llevarla a un club denominado «Lux», ubicado en el centro comercial Cita de dicha zona turística, para ejercer la prostitución, en el caso de la mujer, y, en el del otro encausado, que regentaba el establecimiento, por ponerla a disposición de sus clientes y obligarla a practicar sexo con él mismo.

Todo ello «debiendo que entregar el dinero recibido por tales servicios» que prestaba en el club a su encargado, quien además, «en al menos una ocasión, a sabiendas de la minoría de edad y vulnerabilidad de la chica, a cambio de pagarle 50 euros y con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales», abusó también de ella, según se relata en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

La víctima es menor de edad tutelada

Los hechos enjuiciados se iniciaron en marzo de 2024, cuando la mujer procesada, que conocía de su barrio, «se ofreció a prestarle ayuda, al tener conocimiento de la vulnerabilidad de la chica, pues era una menor de edad tutelada, sin apoyo familiar, y que se fugaba del centro de acogida en el que vivía».

En cuanto a los actos por los que se les juzgará en este procedimiento, la Fiscalía concluye que son constitutivos de delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, achacando uno a la enjuiciada y dos al otro encausado.

Por lo cual solicita para ambos sendas condenas de 7 años y 6 meses de prisión, sumando además, en lo referente al hombre, otra condena de 4 años más de cárcel por haber abusado él personalmente de la chica.

Los acusados deberán pagar 30.000 euros

La fiscalía propone, por otra parte, que se les condene a indemnizar, conjunta y solidariamente, en la cantidad de 30.000 euros, por los perjuicios morales causados a la víctima.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fijado la vista oral de este juicio para el próximo 11 de diciembre en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a cargo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.