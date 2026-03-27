El escolta, Kassius Robertson, incidió en la importancia de estar al máximo nivel colectivo para pelear por el triunfo ante Joventut Badalona

Kassius Robertson: «Será un desafío importante y tendremos que estar sobresalientes para ganar» / Dreamland Gran Canaria

El escolta del Dreamland Gran Canaria Kassius Robertson ha asegurado que la clave del encuentro ante Joventut de Badalona (este domingo a las 11:00 hora canaria) estará en «ganar la batalla del rebote» y en encontrar la manera de «detener» a jugadores como Cameron Hunt, Jabari Parker, Ricky Rubio o Ante Tomić, si finalmente juega.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el canadiense ha subrayado que ha sido una semana de «trabajo duro y de buenas sensaciones» en la que han incidido en «arreglar» los problemas para sumar victorias que alejen los fantasmas del descenso a Primera FEB.

Desafío mayúsculo en Badalona

Competir ante Joventut, sexto clasificado de Liga Endesa, será un «desafío importante» porque llegan en un «gran momento de forma», lo que obligará a los claretianos a «estar sobresalientes para ganar» a los de Daniel Miret.

«Lo primero es ganar la batalla del rebote. Río Breogán nos cogió muchos rebotes ofensivos. Tampoco tuvimos buen porcentaje en el tiro libre, nos dejamos muchos puntos. Debemos competir contra nosotros mismos, tratar de mantener y fomentar ese espíritu competitivo cada día en el grupo», ha afirmado sobre los puntos de mejora para tumbar a los catalanes.

Regreso especial para Robertson

Robertson, que regresará a Badalona tras su etapa en la temporada 2024/2025, ha reconocido que para sumar victorias deben estar todos los jugadores al mismo nivel y trabajar «en la misma onda», algo que no ha ocurrido en muchos partidos de la actual campaña: «En algunos partidos tenemos a algunos jugadores a mejor nivel, pero no al equipo entero».

«Tengo ganas de volver a Badalona. Tengo buena relación con la gente de allí. Fue un año bonito y tengo ganas de ver al entrenador, al cuerpo técnico, al director deportivo, los jugadores. Siempre es especial volver a donde has jugado alguna vez. Tengo muchas ganas del partido», ha aseverado el 30 sobre su regreso al Pabellón Olímpico de Badalona.