Kirian emociona en su vuelta a la competición oficial

El partido UD Las Palmas vs Cádiz tuvo doble alegría. Los amarillos conseguían la victoria y el mundo del fútbol celebraba la vuelta al terreno de juego de Kirian tras superar por segunda vez un cáncer

El jugador de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez, de vuelta al fútbol este domingo, ocho meses después tras superar por segunda vez un cáncer, declaró que la victoria ante el Cádiz (1-0) y su regreso a los terrenos de juego supongan «un plus de energía» para todo el entorno del conjunto isleño en LaLiga Hypermotion.

Kirian se dirigió al término del encuentro a la afición para agradecer el apoyo en su vuelta a la competición oficial / UD Las Palmas

El futbolista tinerfeño, quien no jugaba un partido oficial desde febrero de este año tras recaer de un linfoma de Hodgkin, dijo al término del choque que «faltaba un punto de alegría y espero que estos tres puntos, y mi vuelta también, sean un plus de energía para la afición, para nosotros, y que empecemos a ganar los partidos de casa».

Con respecto a su vuelta al césped, que se produjo en el minuto 77 cuando el encuentro aún estaba empatado, Kirian reconoció que todavía le falta «un poquito más de chispa, porque hay dos o tres controles que a lo mejor se me van un poco, y necesito esa frescura para estar un poco más vivo y atento».

El futbolista tinerfeño subrayó estar «muy contento, sobre todo con los tres puntos», que consiguió su equipo gracias a un gol del central vigués Sergio Barcia en el minuto 85, frente a un Cádiz que perdió el partido y su condición de invicto esta temporada en la segunda categoría del fútbol español.

