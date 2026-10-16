Kurucs ha reconocido en rueda de prensa que la decisión del conjunto vitoriano de cambiar de técnico le sorprendió, especialmente por el buen inicio de temporada que estaba firmando

El jugador de La Laguna Tenerife Arturs Kurucs ha advertido de la dificultad que supondrá la visita del Baskonia, un equipo que afronta el encuentro con un nuevo entrenador y que podría cambiar su propuesta de juego, por lo que serán «un equipo imprevisible» este domingo.

Jugador de la Laguna Tenerife, Arturs Kurucs

El exterior letón ha reconocido en rueda de prensa que la decisión del conjunto vitoriano de cambiar de técnico le sorprendió, especialmente por el buen inicio de temporada que estaba firmando, pero la atención tanto del equipo como suya está focalizada en la preparación de un encuentro en el que espera un rival «muy rápido, muy abierto» y «difícil de predecir».

El escolta aurinegro ha ganado protagonismo en las últimas jornadas y ha explicado que cada vez se encuentra más cómodo en el equipo de Jaka Lakovic, donde tiene claro su papel como tirador y busca aprovechar sus virtudes, tanto en los lanzamientos de tres puntos como en las salidas de los bloqueos.

Necesidades del conjunto

Además ha señalado que busca adaptarse a distintas posiciones según las necesidades del conjunto, sin dejar de autoexigirse y detectar en qué factores del juego puede seguir mejorando para pulir su juego.

Sobre las posibles ventajas ante el Baskonia, ha considerado que La Laguna Tenerife deberá aprovechar las situaciones favorables que encuentre, aunque ha matizado que el baloncesto moderno no se apoya tanto en el juego al poste bajo, por lo que será el desarrollo del encuentro el que determine dónde pueden hacer más daño los insulares.

El jugador ha apuntado que, desde su punto de vista, se encontrará a un Baskonia «más estructurado» y con mayor atención a la defensa, menos centrado en correr y anotar muchos puntos: «siento que ya no va a ser un equipo de 100 puntos por partido», ha añadido.

Fortaleza colectiva

Kurucs también ha destacado la fortaleza colectiva de su equipo en este inicio de temporada y ha recordado que los equipos se conocen en «momentos difíciles», no cuando «todo va bien».

Ha puesto de ejemplo los partidos complicados que han sabido afrontar juntos, como ocurrió en Londres, donde considera que mantuvieron la unión pese a las dificultades y han conseguido rehacerse y continuar una buena dinámica tanto en Eurocopa como en liga.