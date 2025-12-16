Según el informe publicado por la Aemet del otoño, la estación se caracterizó por su carácter muy cálido y seco

La Aemet publica el balance de otoño. Imagen EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha hecho público este martes el balance del otoño, que fue una estación con carácter muy cálido y seco. También ha avanzado que 2025 será, probablemente, uno de los cuatro años más cálidos de la serie.

Otoño muy cálido

El otoño de 2025 (periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025) tuvo un carácter muy cálido, según indica el informe, con una temperatura media en la España peninsular de 15,4 °C, esto es 1,0 °C por encima de la media de esta estación calculada tomando el periodo de referencia 1991-2020. Fue el noveno otoño más cálido de la serie y el octavo en lo que va de siglo, lo que muestra la tendencia hacia otoños cálidos en las últimas décadas.

El otoño tuvo carácter muy cálido en la costa cantábrica, la mitad sur peninsular, la mayor parte de Baleares y Canarias, llegando a ser extremadamente cálido en zonas de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el resto de la Península la temperatura tuvo un carácter cálido, con algunas zonas aisladas con un carácter normal o frío.

Fueron frecuentes los episodios cálidos, aunque ninguno se consideró ola de calor. Destaca por su intensidad el que ocurrió en septiembre, entre el 11 y el 20; y por su duración, el que hubo entre los días 12 y 25 de octubre. Otros episodios cálidos destacados ocurrieron entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre y entre el 10 y el 17 de noviembre.

Aeropuerto de Gran Canaria marcó 39,9 °C el 19 de septiembre

Las temperaturas más altas entre estaciones principales correspondieron a Gran Canaria/aeropuerto, donde se alcanzaron 39,9 °C el 19 de septiembre y Granada/aeropuerto y Córdoba/aeropuerto, en las que se midieron 39,1 °C los días 17 y 18 de septiembre respectivamente. En tres estaciones principales se observó la temperatura más alta medida en un otoño en sus registros.

En cuanto a las bajas temperaturas, destacan dos episodios fríos, el primero entre los días 21 y 27 de septiembre, y el segundo con un descenso de temperatura más acusado, entre el 18 y el 23 de noviembre. Entre las estaciones principales, las temperaturas mínimas en el otoño se registraron en ese episodio. El día 22 se alcanzaron, -6,9 °C, en el puerto de Navacerrada; el mismo día que en el observatorio de Ávila se midieron -5,5 °C. Por otro lado, en la estación principal de Guadalajara se registró la temperatura mínima más alta de un día de otoño desde el comienzo de su serie.

Otoño seco

El otoño fue, en su conjunto, seco, con una precipitación media sobre la España peninsular de 166,3 mm, lo que representa el 83 % del valor normal en el periodo de referencia 1991-2020. El otoño de 2025 ha sido el vigésimo segundo más seco desde el comienzo de la serie en 1961 y el séptimo del siglo XXI.

Únicamente presentaron condiciones húmedas la costa occidental y el sur de Galicia, en el suroeste de Castilla y León, sur de Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía occidental. En Canarias el carácter predominante fue normal, aunque con pequeñas áreas tanto húmedas como secas. En Baleares, el otoño se comportó mayoritariamente como normal a seco, aunque en Ibiza tuvo carácter húmedo.

Precipitaciones en otoño 2025. Aemet

Carácter extremadamente cálido de 2025

Es altamente probable que 2025 vuelva a tener un carácter extremadamente cálido, al igual que los tres años anteriores, con una temperatura media provisional en torno a los 15 °C para el conjunto del país. Los cuatro años más cálidos de la serie histórica son los cuatro últimos. En cuanto a las precipitaciones, con los datos hasta el 9 de diciembre se trata de un año con carácter húmedo. Hasta esa fecha se acumularon 633 mm, un 8 % por encima del promedio normal.

Temperaturas por encima de la media en invierno

Según indica el informe de la Aemet, el escenario más probable para el trimestre comprendido por los meses de diciembre, enero y febrero, que se corresponde con el invierno meteorológico, es el de temperaturas por encima del promedio normal en todo el país, con una probabilidad del 60 % en la Península y del 70 % en los archipiélagos. La probabilidad de que el invierno sea más frío de lo normal es del 10 %.

La incertidumbre es más alta en cuanto a las precipitaciones. En el suroeste peninsular hay un 40 % de probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal, frente a un 25 % de que sea más lluvioso. En el resto del país no hay una tendencia clara y ambos escenarios son igual de probables.