El programa de la Radio Canaria ‘La Alpispa’, presentado por Mercedes Martín celebra el verano con este especial de siete episodios cada sábado

Recopilará las entrevistas más destacadas de la temporada, ofreciendo reflexiones sobre economía, ciencia, medicina, las artes y la cultura

La Radio Canaria se prepara para refrescar las mañanas de los sábados de agosto con una propuesta que invita a la reflexión y al descubrimiento. El programa ‘La Alpispa‘, que durante toda la temporada ha acompañado a los oyentes de lunes a viernes, presenta su edición especial ‘La Alpispa de verano’. Bajo la dirección de Mercedes Martín, este ciclo de siete episodios, que se emitirá cada sábado del mes de agosto a las 12:00 horas, recopilará las entrevistas más destacadas, ofreciendo una oportunidad única para revisitar conversaciones con figuras influyentes de diversos ámbitos.

‘La Alpispa de verano’ es una invitación a sumergirse en el conocimiento y la experiencia de personalidades que han marcado la actualidad y el pensamiento. A lo largo de estas entregas especiales, la audiencia podrá disfrutar de un compendio de sabiduría y vivencias que abarcan desde la ciencia y la medicina hasta la economía, las artes o la cultura.

Un mosaico de voces y saberes para el verano

El primer episodio de este especial nos elevará con la perspectiva de Javier Madejón, un piloto que compartirá sus experiencias desde las alturas, y nos acercará a las reflexiones de Lilian Hidalgo Cárdenes. Además, el periodista de la Radio Canaria Juan Carlos Saavedra dialogará con la escritora Gloria Cabrera Socorro, adentrándonos en el fascinante mundo de la literatura.

La segunda entrega nos sumergirá en temas de salud y economía, con la visión de Elisabeth Ruiz Dotras, profesora de economía, y las aportaciones en dermatología de Eduardo López Bram. También abordaremos el crucial tema del sueño con Anjana López, presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Un momento creativo llegará con Roberto Martín, director del documental «Una vida en la cumbre», quien nos ofrecerá una mirada profunda a la vida pastoril de los últimos cabreros de La Palma.

El tercer programa explorará la innovación y la ciencia. Conoceremos el impacto de To good to go, líder en tecnología alimentaria, de la mano de su portavoz Carlos García, quien explicará cómo esta aplicación conecta a millones de consumidores con excedentes de alimentos. La medicina y la neurociencia también tendrán su espacio con la presidenta de la Sociedad Anatómica Española, María Teresa Vázquez Osorio, y la neurocientífica Raquel Marín.

Juan Carlos Saavedra, periodista de la Radio Canaria. Teresa Delgado, conservadora del Museo Canario. Anjana López, presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Eduardo López Bram, dermatólogo. Roberto Martín, cineasta.

En el cuarto episodio, la educadora social Nereida Visuete ofrecerá valiosas perspectivas sobre el ámbito social, mientras que Sergio Elías Hernández, profesor del Instituto de Neurociencia de la ULL, nos adentrará en los avances científicos. La historia y la identidad del pueblo canario serán protagonistas en la conversación de Juan Carlos Saavedra con Teresa Delgado, conservadora del Museo Canario.

La quinta entrega nos llevará al ámbito de la salud con Marina Rodríguez, directora médica de Dermaden Clínicas, y a nuevas voces literarias con Juan Carlos Saavedra y la escritora Yaiza Méndez. Siendo verano, hablará sobre viajes César Sar, creador del programa «El Turista», proyecto en el que Sar comparte su particular visión sobre el universo de los viajes y las experiencias que han marcado su vida.

El sexto programa será un testimonio de resiliencia y esperanza. La periodista de RTVC Yaiza Díaz compartirá su historia de lucha contra el cáncer de mama, y su proyecto, a raíz de esta experiencia vital «Fórmula Triple Rosa». Su capacidad de agradecimiento, crecimiento y florecimiento, está reflejada también en su novela «La hija del ciego», un ejemplo de coraje. También contaremos con las perspectivas del gerente de productores pesqueros ANACEF, Juan Martín, y del presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar, Gustavo Moreno.













Gustavo Moreno,presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar.















Yaiza Díaz, periodista.













Loreto Socorro, cuentacuentos.

Finalmente, el séptimo y último episodio del especial de verano nos sumergirá en el futuro de la medicina y el poder de la palabra. Contaremos con Irune Pascual, responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Vizcaya; la bióloga molecular Gabriela Brieva; y el neurólogo David Espeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. El cierre perfecto lo pondrá Juan Carlos Saavedra en una conversación con la cuentacuentos Loreto Socorro, explorando el mágico poder de las historias narradas con la voz.

‘La Alpispa de verano’ promete ser una compañía enriquecedora para las mañanas de los sábados, ofreciendo a los oyentes la oportunidad de conectar con el conocimiento, la inspiración y las fascinantes historias que nos rodean.