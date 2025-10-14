La artista lanzaroteña Carmela García ha sido galardonada con el Premio Nacional de Fotografía 2025

La artista lanzaroteña Carmela García, Premio Nacional de Fotografía 2025. Fotografía: Cabildo de Lanzarote

El Ministerio de Cultura ha informado que el jurado ha valorado que la artista “recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos donde se mezclan, también, el vídeo, las instalaciones, el collage y el uso de la fotografía de archivo».

El premio, reconocido en la pasada edición a Jorge Ribalta, está concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

García es una artista que ha trabajado en distintos soportes para reflexionar sobre sus intereses sociales y artísticos. Su obra se centra en la necesidad de reevaluar la construcción de la historia.

Según Cultura, el trabajo de García «renarra los relatos que han configurado el imaginario colectivo y los revisa en el plano formal e icónico desde una perspectiva de género».

Explora las relaciones entre mujeres en todos los ámbitos

Carmela García aborda el mundo femenino y la recuperación de genealogías y explora las relaciones entre mujeres en todos los ámbitos.

El origen de su obra, si bien conceptualmente arraigada en la subjetividad y la perspectiva femenina, se traduce en una exploración sistemática de lenguajes visuales específicos, añade el Ministerio.

El eje central de su propuesta es la doble necesidad de repensar y cambiar el mundo y para ello, recurre a una amplia gama de medios desde la fotografía.

Además de Ribalta, en la pasada edición, han recibido este premio Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto o Leopoldo Pomés, entre otros.

El jurado

El jurado ha estado presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y como vicepresidente ha actuado Jesús María Carrillo, subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea.

Además, ha estado integrado por prestigiosos artistas, editores, directores artísticos e historiadores de la fotografía.

El Cabildo de Lanzarote destaca el orgullo que supone para la isla

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha trasladado su felicitación y reconocimiento a la fotógrafa lanzaroteña Carmela García

Betancort destacó que este galardón “es motivo de orgullo para Lanzarote y para todos los que admiramos la capacidad de Carmela para convertir la fotografía en una herramienta de reflexión y transformación social”.

“Carmela García ha sabido proyectar al mundo una mirada profundamente comprometida con la igualdad y con los valores humanos. Sin olvidar nunca su vínculo con nuestra tierra”, afirmó el presidente. “Este premio reconoce su talento, su sensibilidad y su contribución a la cultura contemporánea desde una perspectiva que reivindica la diversidad y la justicia social”.

Su trayectoria

Nacida en Lanzarote en 1964, Carmela García es una de las artistas canarias con una trayectoria más consolidada y reconocida a nivel nacional e internacional.

A lo largo de su carrera, ha expuesto en importantes instituciones y museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MUSAC de León, el IVAM de Valencia o el CAAM de Gran Canaria. Además, ha participado ferias de arte internacionales como ARCO Madrid, Paris Photo, Frieze o Art Basel.

El Cabildo de Lanzarote se une al reconocimiento de su trayectoria y celebra este nuevo logro de una artista. Asegura que con su talento y compromiso sitúa el nombre de Lanzarote en la vanguardia del arte contemporáneo.