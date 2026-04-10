Rodríguez ha resaltado en un comunicado que «saluda» la designación de Devoe como fiscal general

La Asamblea Nacional de Venezuela ha elegido a Larry Devoe como nuevo fiscal general, cargo que ocupaba de forma interina desde la dimisión el 25 de febrero del hasta entonces titular, Tarek William Saab, quien estaba al frente de la posición desde 2017.

Imagen archivo RTVC.

«Queda aprobada la designación del ciudadano Larry Devoe como fiscal general de la República», ha dicho la Asamblea Nacional venezolana en un breve mensaje en sus redes sociales, un paso que ha sido inmediatamente aplaudido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Fiscal general

Rodríguez ha resaltado en un comunicado que «saluda» la designación de Devoe como fiscal general. Así como la de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, «en ejercicio de las atribuciones consagradas en nuestra Constitución».

«Confío en que ambas responsabilidades serán asumidas con compromiso, alto profesionalismo y en defensa del interés de nuestra República». Así zanjó la mandataria respecto a Devoe y González Lobato, quien reemplaza a Alfredo Ruiz, quien dimitió también el 25 de febrero junto a Saab.

Defensor del pueblo

El ex fiscal general ocupaba el cargo desde 2017, sustituyendo a Luisa Ortega Díaz y tras ocupar el puesto de defensor del pueblo durante tres años. Posteriormente, fue una de las voces del ‘chavismo’ más críticas con la operación de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas.

La dimisión de Saab tuvo lugar pocos días después de que la Asamblea Nacional sacara adelante por unanimidad una ley de amnistía que abre la posibilidad de excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999. Además, del cierre y transformación de El Helicoide, un enorme edificio utilizado como centro penitenciario.

Constitución venezolana

Rodríguez era la vicepresidenta del país sudamericano hasta la operación lanzada por Estados Unidos. Desde entonces ocupa el cargo de presidenta encargada. Todo ello, tal y como contempla la Constitución venezolana.