El nuevo dispositivo de preseñalización, la baliza V16, que avisa en tiempo real a través de la plataforma DGT 3.0, afronta problemas de suministro. Además, la anunciada prórroga nunca llegará

La baliza V16 conectada será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 y sustituirá a los triángulos. EFE

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores deberán llevar obligatoriamente en sus vehículos una baliza V16 conectada, que sustituirá de forma definitiva a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Con este cambio normativo, la Dirección General de Tráfico (DGT) busca reducir riesgos, especialmente los atropellos que se producen cuando los usuarios tienen que caminar por la calzada para colocar los triángulos a 100 metros del vehículo.

La baliza V16 es un pequeño dispositivo amarillo que emite una luz intermitente de 360º y alta intensidad durante al menos 30 minutos. Funciona con batería o pila, con una vida útil mínima de 18 meses y debe colocarse, preferiblemente, en el techo del vehículo, donde se fija mediante un imán incorporado. Su principal novedad es que cuenta con conectividad directa con la plataforma DGT 3.0, lo que permite transmitir la ubicación del vehículo inmovilizado en tiempo real para advertir al resto de usuarios de la vía.

Los conductores deberán llevar esta baliza en la guantera y usarla en caso de avería o accidente. Será el único dispositivo legalmente válido, por lo que los triángulos dejarán de utilizarse en España, salvo por vehículos extranjeros en circulación internacional.

No habrá prórroga

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha insistido en que este cambio no debería sorprender a nadie. “Hace cinco años que lo anunciamos”, recordó, subrayando que ha existido un plazo más que suficiente para que los conductores se adapten. Por ello, fue tajante al asegurar que no habrá más aplazamientos: “No va a haber prórroga”.

Navarro advirtió del riesgo de colapso y compras de última hora, un comportamiento que, según señaló, es frecuente en España. “El español acostumbra a esperar al último día para comprarlo; no esperen al último día”, insistió.

Finalmente, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para que la implantación del sistema sea realmente eficaz. A partir de enero de 2026, la DGT realizará un seguimiento exhaustivo del uso de la V16 conectada “para poder valorar su utilidad y su resultado”. La consolidación de esta tecnología, concluyó Navarro, es “un tema de todos”.

Alta demanda y dispositivos no homologados

Aunque la obligación se anunció hace tiempo, muchos conductores no se han enterado de la normativa o han pospuesto su compra hasta el último momento. Esta situación ha provocado problemas de suministro en las últimas semanas y un repunte de ventas de balizas no homologadas que no cumplirán con la normativa a partir del 31 de diciembre.

La DGT recuerda que solo son válidas las balizas V16 conectadas y homologadas, cuyo listado oficial puede consultarse en su página web. Las que se venden por menos de 20 euros normalmente no disponen de conectividad y solo serán legales hasta el 31 de diciembre de 2025.

Pese a que durante el año se especuló con una posible prórroga para retrasar la obligatoriedad, finalmente no se aprobó ninguna y la fecha del 1 de enero de 2026 se mantiene.

¿Quién debe llevar la baliza V16?

Según la normativa, están obligados a portar el dispositivo:

• Turismos

• Autobuses

• Vehículos mixtos adaptables

• Vehículos destinados al transporte de mercancías

• Conjuntos de vehículos no especiales

Las motocicletas no están obligadas, aunque la DGT recomienda su uso por seguridad. Puede colocarse en el depósito, el asiento, el maletero o la barra del espejo.

Además, la baliza no está vinculada a un vehículo concreto. Por tanto, los conductores con varios coches no necesitan una baliza para cada uno, aunque sí deben llevarla en el vehículo que estén utilizando en cada momento.

Con esta medida, Tráfico pretende mejorar la seguridad en carretera incorporando tecnología que reduce riesgos y permite una señalización inmediata y visible, tanto para el resto de usuarios como para las plataformas digitales de gestión del tráfico. A menos de un mes de su entrada en vigor, la V16 conectada se convierte en un elemento imprescindible para circular en España.