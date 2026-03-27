El proyecto del salto de Chira-Soria vuelve a ponerse sobre la mesa tras los efectos de la borrasca ‘Therese’ en el barranco de Arguineguín

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los efectos de la borrasca ‘Therese’ a su paso por Gran Canaria han vuelto a situar en el centro del debate el proyecto hidroeléctrico de Chira-Soria, tras los problemas registrados en el barranco de Arguineguín. Colectivos ecologistas atribuyen lo ocurrido a las obras vinculadas a esta infraestructura, mientras que el Cabildo de Gran Canaria rechaza esta versión y defiende la gestión realizada.

Según denuncian los ecologistas, un desagüe de la presa de Soria habría provocado una importante pérdida de agua que terminó incrementando notablemente el caudal del barranco de Arguineguín. A su juicio, este episodio evidencia deficiencias en la planificación y ejecución de las obras del salto de Chira-Soria.

Barranco de Arguineguín, trabajos tras la borrasca Therese. Imagen Ayuntamiento de Mogán

A estas críticas se suman vecinos de la zona, quienes lamentan que, pese a las abundantes lluvias registradas durante el paso de la borrasca, gran parte del agua se haya perdido barranco abajo sin posibilidad de aprovechamiento.

El Cabildo sale al paso de las acusaciones

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha salido al paso de estas acusaciones asegurando que la presa de Soria, actualmente sin capacidad de almacenamiento, solo derivó al barranco aproximadamente un 15 % del agua recibida durante la borrasca. El resto, sostienen, fue redirigido a otras presas de la isla con el objetivo de optimizar su aprovechamiento.

En este contexto de controversia, los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana han solicitado una reunión urgente con el Cabildo y Red Eléctrica. El objetivo es revisar el estado del proyecto Chira-Soria y analizar qué actuaciones deben priorizarse para evitar futuros episodios similares y mejorar la gestión de los recursos hídricos en la isla.