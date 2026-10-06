‘La Buchaca’ revisará la situación del mercado de la vivienda en Canarias

El programa de divulgación económica de La Radio Canaria, este martes a las 21:05 horas, hablará también sobre educación financiera en las aulas

‘La Buchaca‘ pondrá el foco este martes a las 21:05 horas en en dos asuntos directamente relacionados con la economía de las familias, como son, la educación financiera desde edades tempranas y la situación del mercado de la vivienda en España y en Canarias. Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor del programa, conversará con Federico Pedro Rodríguez Pérez, director del Colegio Internacional Casa Azul, centro que lleva años poniendo en práctica un proyecto de educación financiera con sus alumnos consistente, a grandes rasgos, en trabajar contenidos adaptados a diferentes edades. Una experiencia que estaría refrendada por los resultados positivos, según su director, obtenidos en las competiciones en que ha participado con centros educativos de toda España.

Carlos Guillermo Domínguez dirige y conduce ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

«Durante la entrevista abordaremos cuestiones muy cercanas a cualquier familia, por ejemplo, ¿a qué edad debemos empezar a hablar de dinero con nuestros hijos? ¿Qué conocimiento de economía financiera debería tener el alumnado al terminar Bachillerato?, al acabar la Educación Obligatoria, ¿los escolares entienden conceptos como ahorro, deuda, financiación o interés compuesto? ¿Cómo influyen las redes sociales en las nuevas formas de consumo? ¿Qué papel deben desempeñar las familias?», son algunos de los interrogantes que plantearemos a lo largo del programa, avanza Domínguez. ‘La Buchaca’ dedicará unos minutos en este apartado a la puesta en marcha de un proyecto en las Islas que persigue impulsar la educación financiera en los centros educativos.

La vivienda en Canarias

En la segunda parte de esta entrega de ‘La Buchaca’, el argumento protagonista será la vivienda, uno de los grandes problemas económicos y sociales del momento. Será invitado Jesús Gil Marín, CEO de Gilmar, coincidiendo con la expansión de esta compañía inmobiliaria en Canarias y su implantación en Tenerife. «Con él analizaremos el momento que atraviesa el mercado inmobiliario, la evolución de los precios, las dificultades para acceder a una vivienda y las particularidades del mercado canario», explica el director de ‘La Buchaca’.