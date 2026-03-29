‘La Burrita’ marca el inicio de la Semana Santa en Canarias

Miles de fieles celebran el Domingo de Ramos en las islas con la tradicional procesión de ‘La Burrita’

Canarias ha dado comienzo oficialmente a la Semana Santa en una jornada marcada por la devoción y el fervor popular. La procesión de ‘La Burrita’ ha sido esta mañana el eje central del domingo de Ramos en las dos capitales canarias, congregando a una multitud que deseaba rememorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

RTVC

Un recorrido histórico

Desde las 10 de la mañana, decenas de personas esperaban el comienzo de la tradicional procesión de La Burrita en Las Palmas de Gran Canaria. El acto comenzaba con la salida desde la ermita de San Bernardo y San Telmo y proseguía por la calle de Triana, una de las arterias más emblemáticas de la capital grancanaria. El cortejo avanzó por Perdomo, Pérez Galdós y Buenos Aires hasta volver al punto de partida.

Procesión de ‘La Burrita’ | RTVC

Al mismo tiempo, la actividad religiosa se trasladaba a la isla de Tenerife con idéntica intensidad y sentimiento. En la isla vecina, uno de los enclaves principales era la Catedral de La Laguna. En ese lugar, los fieles manifestaban también su devoción por el acto religioso, uno de los eventos más entrañables del calendario litúrgico anual.