El desfile de la Cabalgata Infantil recorrerá este martes desde Manuel Becerra hasta Mesa y López con cortes desde primera hora

La Cabalgata Infantil activa un amplio dispositivo de tráfico, seguridad y limpieza en la ciudad. Ayuntamiento LPGC

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un operativo especial con motivo de la Cabalgata Infantil del Carnaval de “Las Vegas”, que se celebrará este martes 17 de febrero a partir de las 12:00 horas.

El recorrido partirá de la plaza de Manuel Becerra y concluirá en el entorno de Mesa y López, con la participación de la reina infantil y su cuadro de honor, además de murgas, comparsas y mascaritas.

Los desalojos de vehículos comenzarán desde la noche del lunes en diferentes calles del Puerto, Santa Catalina y Mesa y López, mientras que los cortes de tráfico se aplicarán desde las 08:00 horas del martes en vías como Juan Rejón, Doctor Antonio Jorge Aguiar, Albareda, Presidente Alvear y la avenida José Mesa y López, entre otras.

Modificaciones en Guaguas Municipales

También se verá afectado el túnel de la GC-1 en sentido norte y habrá modificaciones en el servicio de Guaguas Municipales, así como en paradas de taxi y carriles bici.

Además, la celebración del Carnaval de Día en Santa Catalina, entre las 14:00 y las 21:00 horas, y la Noche del Carnaval del lunes implicarán nuevas restricciones y controles de vidrio en los accesos a los escenarios. Tras la cabalgata, un dispositivo especial de limpieza se encargará de restablecer la normalidad en las zonas afectadas.