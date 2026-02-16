La calima será la nota más destacable en los próximos días en Canarias, al menos hasta el jueves, junto a un aumento de las temperaturas

La calima se prolongará durante los próximos días en las islas. Imagen de recurso Europa Press

Canarias pasa por un episodio de calima que nos acompañará durante varios días, al menos hasta el próximo jueves, con días con mayor intensidad, como este lunes, y otros con menos presencia de polvo en suspensión.

Este lunes esperamos un aumento a lo largo de la jornada de la calima, con un ambiente mucho más seco y un cielo prácticamente despejado en todo el archipiélago. El polvo en suspensión puede ser muy notable a lo largo del mediodía y de la tarde, con aumento de temperaturas ya que la máxima puede llegar a superar los 26 grados.

Las temperaturas van a subir durante la jornada de este lunes, también las mínimas que, en muchos casos, son notablemente más altas que durante el fin de semana.

El viento del este y del sureste sera de flojo y moderado en la mayor parte del archipiélago y mejora considerablemente el estado del mar, con olas, las más grandes, que difícilmente superarán los 2 metros de altura.

Una dinámica que se mantendrá a lo largo de los próximos días, donde el polvo en suspensión será la característica más destacable del tiempo en el archipiélago.

Precaución con la calima

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, se puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.

Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para evitar complicaciones en la salud. La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.

Recomendaciones

Por lo tanto, se recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios -como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas- las medidas siguientes: